Nach Netflix-Doku: Plant Helene Fischer nächstes Geheimprojekt bei Tourabschied?

Teilen

Die „Rausch“-Tour von Helene Fischer neigt sich dem Ende zu. Dieses Wochenende spielt die Schlagerqueen die letzten Konzerte in Frankfurt. Glaubt man den neuesten Gerüchten, wird einer dieser Auftritte allerdings für die Ewigkeit festgehalten werden.

Frankfurt am Main - Am 20. August 2022 hatte Helene Fischer (39) in München das bis dato größte Konzert ihrer Karriere gegeben. Wer nicht dabei sein oder nicht genug bekommen konnte, durfte sich danach freuen: Das gigantische Open-Air-Konzert wurde von den Kameras festgehalten und kam als Live-DVD heraus. Aktuell befindet sich die Schlagerkönigin noch immer auf Rausch-Tour, diesmal durch die Arenen der deutschsprachigen Nation. Und auch diese Indoor-Tour könnte für die Nachwelt festgehalten werden.

Laufen am 7. Oktober in Frankfurt die Kameras mit?

Neusten Gerüchten zufolge soll schon bald mehr von Helene Fischer auf DVD beziehungsweise BluRay festgehalten werden. Das soll die Sängerin ihren Fans bei einem Konzert in Zürich versprochen haben, wie Schlagerprofis.de berichtet. Demnach ist nun auch der Termin für den Konzertmitschnitt bekannt geworden: Am Samstag, dem 7. Oktober, während des Konzert in Frankfurt, sollen angeblich die Kameras mitlaufen.

Hautenger Jumpsuit, XXL-Beinschlitz & Glitzer-BH: Helene Fischers heißeste Bühnenlooks Fotostrecke ansehen

Das große Finale, das letzte Konzert der „Rausch“-Tour, geht am 8. Oktober an selber Stelle über die Bühne. Die in weiten Teilen akrobatische Show wurde übrigens inszeniert vom Cirque du Soleil - spannende Hochglanzbilder sind damit garantiert.

Auch Helene Fischer Netflix-Doku soll geplant sein

Ob Live-DVD oder nicht, schon im Frühjahr können sich Helene-Fischer-Fans vielleicht schon über neues Material freuen: Angeblich plant Netflix eine 90-minütige Dokumentation über die Schlagersängerin, wie Bild im August berichtete. Fischer wäre damit die erste deutsche Sängerin, die ihre eigene Netflix-Produktion bekäme.

Helene Fischers „Rausch“-Tour neigt sich dem Ende zu. Eine der Shows soll jedoch angeblich für die Ewigkeit festgehalten werden. © IMAGO / Funke Foto Services / Stefan Arend

Live liefert die Schlagerqueen eine fulminante Show ab und interagiert auch reichlich mit ihren Fans. Während eines Konzerts flirtete Helene Fischer sogar mit einem Fan: „Ich hab heute Abend nichts vor.“ Verwendete Quellen: Schlagerprofis, Bild