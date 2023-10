„Riefen mir ,Monster‘ hinterher“: Schlagerstar Alexandra Hofmann wurde wegen Narbe im Gesicht gemobbt

Von: Diane Kofer

Teilen

Zusammen mit ihrer Schwester ist Alexandra Hofmann im Schlager-Universum ein Star – doch nicht immer wurde die Sängerin akzeptiert, wie sie ist. Wegen ihrer Narbe wurde sie ausgeschlossen.

Meßkirch – Alexandra (49) und Anita (46) Hofmann sind als Schlager-Duo Geschwister Hofmann bekannt. Seit mehr als 30 Jahren begeistern sie ihre Fans und werden gefeiert und bejubelt. Über die Narbe, die in Alexandra Hofmanns Gesicht zu erkennen ist, hat die Sängerin bisher noch nicht richtig gesprochen. Jetzt klärt sie nicht nur auf, wie es dazu kam, sondern spricht auch über die schrecklichen Folgen.

Als Kind: Alexandra Hofmanns Gesicht wurde von Familienhund „zerfleischt“

Bei „Immer wieder sonntags“ gaben Anita und Alexandra Hofmann dieses Jahr ihr Solo-Debüt. Jetzt hat die Musikerin auch ihr erstes Album „Grün“ veröffentlicht. Die Fans lieben sie für ihre Lieder und freuen sich über unterhaltsame Auftritte – doch jetzt schlägt Alexandra Hofmann ernste Töne an. In ihrem Gesicht ist eine tiefe Narbe zu erkennen, über die die Sängerin noch nie ausführlich gesprochen hat. Das ändert sich jetzt.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Im Gespräch mit bild.de erzählt die Schlagersängerin, dass sie im Alter von zwei Jahren von ihrem damaligen Familienhund ins Gesicht gebissen wurde. „Er zerfleischte mir das Gesicht. Ich stand unter Schock, schrie laut auf“, erinnert sie sich an den Moment. Die klaffende Wunde habe sich über ihre gesamte rechte Gesichtshälfte gezogen. Sie hatte starke Schmerzen und weinte tagelang. „Damit die Wunde verheilen konnte, musste ich an mein Bett geschnallt werden, damit ich mich nachts nicht darauflegte. Kaum auszuhalten für so ein kleines Kind“, schildert sie.

Ihre Eltern hätten sich damals schreckliche Vorwürfe gemacht. Später stellte sich auch heraus, warum der Hund so reagiert hatte. „Er hatte eine offene Wunde am Kopf, was ich aber nicht wusste. Ich fasste ihn unvermittelt dorthin, was bei ihm wohl Schmerzen auslöste. Er zeigte mir die Zähne, ich nahm das aber nicht als Warnung wahr“, erklärt der Schlagerstar die Hintergründe. Als kleines Mädchen habe sie gedacht, der Hund wolle mit ihr spielen.

Früher Karrierestart Anita und Alexandra Hofmann sind früh in die musikalische Karriere gestartet. Schon im Alter von sechs und neun Jahren standen sie auf der Bühne. Durch ihre Auftritte in der Sendung „Mit Pauken und Trompeten“ erreichten sie erstmals größere Bekanntheit. Mittlerweile sind sie in der Schlagerbranche nicht mehr wegzudenken.

Nach den körperlichen Schmerzen: Alexandra Hofmann hatte traumatische Erlebnisse

Neben den Schmerzen musste Alexandra Hofmann aber weitere Grausamkeiten erleben. Die anderen Kinder wollten aufgrund ihres Aussehens nicht mehr mit ihr spielen. „Sie riefen mir ,Monster‘ hinterher, das ist für ein Kind natürlich traumatisch. Ich lebte viele Jahre völlig isoliert und wollte auch nicht mit anderen Menschen sprechen“, erinnert sie sich.

Schlagersängerin Alexandra Hofmann spricht zum ersten Mal über die tiefe Narbe in ihrem Gesicht – und gibt traurige Details preis. © Imago/ Eventpress, Hofer (Fotomontage)

Ihr einziger Halt sei die Musik gewesen. „Mein Klavier war mein einziger und bester Freund“, stellt Alexandra Hofmann klar. Auch andere berühmte Musiker haben in der Vergangenheit von Mobbing-Erfahrungen gesprochen. Olivia Jones (53) erzählte kürzlich, wie sehr der verstorbene Daniel Küblböck (†33) unter dem Gerede anderer gelitten hatte. RTL rollte den Fall fünf Jahre nach seinem Verschwinden neu auf. Verwendete Quellen: bild.de