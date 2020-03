Schock-Diagnose für Ex-GNTM-Kandidatin: Nathalie Volk hat Krebs

Noch vor ein paar Tagen sorgte sie mit glücklichen Instagram-Posts für Aufmerksamkeit. Nun soll die Ex-GNTM-Teilnehmerin an Krebs erkrankt sein.

Noch vor ein paar Tagen sorgte Nathalie Volk mit vermeintlichen Hochzeits-Fotos mit ihrem langjährigen Millionärs-Freund Frank Otto auf Instagram für Aufmerksamkeit. Doch nun die schockierende Nachricht. Die GNTM*-Teilnehmerin soll Krebs haben.

GNTM-Kandidatin Nathalie Volk: Mutter bestätigt schockierende Nachricht

Gegenüber bild.de spricht Nathalies Mutter Viktoria gerne einmal über ihre Tochter. Vor ein paar Tagen ging es dabei noch um die Liebe und eine mögliche Hochzeit. Nun sind die Themen ernster. Die 23-jährige Nathalie Volk hat Krebs. „Bei Nathalie ist im frühen Stadium Krebs im Uterus nachgewiesen worden“, berichtet die Mutter.

Sie ist wohl nicht die erste Betroffene in der Familie, denn wie die Mutter der Ex-GNTM-Teilnehmerin erzählt, hatte „ihre Großmutter auch Krebs und musste sich die Gebärmutter komplett entfernen lassen.“ Es handele sich bei der 23-Jährigen um Gebärmutterhalskrebs.

Ex-GNTM-Teilnehmerin Nathalie bleibt weiter positiv: „Das Leben geht weiter“

Wie sieht das Leben des jungen Models nun nach der Diagnose aus? „Das Leben geht weiter“, ließ Nathalie Volk über ihre Mutter der Bild (hinter der Bezahlschranke) mitteilen. Die 23-Jährige hatte 2018 beschlossen in die USA auszuwandern. Dort begann sie ihr Schauspielstudium, nachdem sie zuvor in zahlreichen Fernsehshows aufgetreten war.

2014 sah man die heute 23-Jährige in der Castingshow GNTM über die Laufstege stolzieren. Und bis 2017 war Nathalie regelmäßig in zahlreichen Fernseh-Formaten zu sehen. Doch die TV-Karriere hängte Nathalie Volk mit dem Umzug in die USA wohl an den Haken. Wird sie nach der Diagnose nun auch in Amerika studieren?

Ex-Dschungelcamp-Kandidatin Nathalie Volk: Sie wird auch weiterhin in den USA bleiben

Nathalie Volk lässt sich von der Diagnose nicht unterkriegen. Die Ex-GNTM-Teilnehmerin wird erst einmal in den USA bleiben. „Sie ist noch in den USA und möchte ihr Studium zu Ende bringen“, berichtet die Mutter gegenüber bild.de. Nathalie sei aber ständig zur Beobachtung bei einem Arzt. „Ich hoffe, dass alles gut wird“, fügt ihre Mutter hinzu, zu der Nathalie ein sehr enges Verhältnis hat.

