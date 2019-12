Große Trauer: Netflix-Star (14) kommt ums Leben - Rätsel um Todesursache

Mit nur 14 Jahren fand man einen Kinderstar tot in Schottland. Der Junge hatte Rollen in mehreren Netflix-Serien.

In den Serien „One of Us“ und „Outlander“ spielte der Kinderstar.

Mit 14 Jahren wurde der Schauspieler tot aufgefunden.

Seine Tanzschule und Familie trauert um Jack Burns.

Glasgow - Er hätte der nächste Billy Elliot werden können, sagen diejenigen, die ihn performen gesehen haben. Doch diesen großen Karriereschritt kann der Schauspieler nun nicht mehr gehen. Mit nur 14 Jahren ist Jack Burns verstorben.

Britische Medien berichten, dass manSchauspieler Jack Burns am 1. Dezembertot aufgefunden habe. In der schottischen Stadt Greenock machte man die tragische Entdeckung. Die Ursache für den Tod des Jungschauspielers ist bislang nicht bekannt.

Netflix-Star (14) tot aufgefunden - Rollen in mehreren Serien

Bekannt war Jack Burns unter anderem aus der Serie „Outlander“, in der er 2014 eine Rolle spielte. Auch auf dem Streamingportal Netflix war der Junge zu sehen. 2016 trat er in der Serie „Retribution“ auf. Im selben Jahr verkörperte der Kinderstar einen Charakter in der BBC -Serie "Plain Sight", wie FoxNews berichet. In der kurzen Netflix-Thriller-Serie „One of Us“ spielte Jack Burns auch mit.

Neben der Schauspielerei hatte der 14-Jährige ein außergewöhnliches Talent fürs Tanzen. Mit neun Jahren erhielt Jack Burns einen Platz an einer Ballettschule. Der Junge besuchte die Elite Academy of Dance in Greenock. Wegen seiner besonderen Fähigkeiten, wurde er an der schottischen Tanzschule als der nächste Billy Elliot beschrieben.

Netflix-Star mit 14 Jahren gestorben - „Der nächste Billy Elliot“

Der Teenager, der von seinen Lehrern als "Inspiration" beschrieben wurde und vor sieben Jahren mit dem Tanzen begann, spielte auch Rugby und Fußball. Von Jack Burns Familie bleiben nun laut der Ballettschule seine Mutter Karen (46), seinen Vater Robert (47) und sein Bruder Rory zurück.

Die Tanzschule „Elite Academy of Dance“ postete auf Facebook einen Nachruf über den verstorbenen Schüler: „Jack war eine Inspiration für alle bei Elite und berührte die Herzen aller, die das Vergnügen hatten, seit 2012 mit ihm zu arbeiten und zu tanzen.“

Am 12. Dezember soll eine Trauerfeier für Jack Burns in einer Kirche in Greenock stattfinden, zu der die Ballettschule über soziale Netzwerke einlädt. Man wolle mit der feier der Familie von Jack Burns beistehen.

