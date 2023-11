Barbara Schöneberger gesteht: Zu diesen Crewmitarbeitern ist sie nie nett

Die stets freundlich wirkende Barbara Schöneberger hat Kollegin Anke Engelke verraten, welchen Crewmitarbeitern sie hinter den Kulissen manchmal das Leben schwer macht.

Berlin – TV-Moderatorin Barbara Schöneberger (49) erfreut sich seit Jahren gleichbleibender Beliebtheit beim Publikum. Nicht zuletzt bestimmt auch wegen ihrer stets ansteckend guten Laune. Dass sie hinter den Kulissen auch mal weniger nett sein könnte, würden die meisten Fans wohl nicht von der Quotengarantin erwarten. Im Podcast mit Komikerin Anke Engelke (57) hat Schöneberger aber nun verraten, dass es eine Berufsgruppe in der Crew gibt, zu der sie nie nett ist.

Mitarbeiter vom Ton haben bei Barbara Schöneberger nichts zu lachen

Im Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ kamen Barbara Schöneberger und Anke Engelke in der aktuellen Folge (13. November) auf die Zusammenarbeit und mögliche Flirts mit der Crew zu sprechen. „Ich mag immer die Jungs von der Kamera und die Jungs vom Licht. Okay, und auch die Jungs vom Catering“, schwärmte die TV-Blondine. Kurz danach ließ sie jedoch durchblicken, dass nicht die gesamte Crew bei ihr derartig gut ankommt: „Ich bin zu allen nett, nur nicht zu den Ton-Leuten.“

Anke Engelke erkannte das Konflikt-Potenzial: Menschen, die gerade noch auf der Toilette waren oder ein Mett-Brötchen gegessen haben, machen ein Mikrofon an den BH. Ein Problem, für das die TV-Moderatorin, die kürzlich auch zugab, keine Männer mit kleinen Füßen zu mögen, aber eine Lösung gefunden hat – und zwar in Form von helfenden Händen aus ihrem eigenen Team: „Bei meiner Art von Brust – und das muss ja dann dazwischen, weißt du.“

Barbara Schöneberger: Das sind ihre Probleme mit dem Ton

Der Ton-Mann muss also dank Hilfe vom Team nur noch bekleben, was von anderen gehalten wird und sollte, wenn es nach Barbara Schöneberger geht, dabei nicht zu zögerlich sein. Entschuldigungen wie „Oh, ich habe aber kalte Hände“ oder Fragen wie „Darf ich mal?“ kommen bei der TV-Blondine nicht gut an: „Die sollen das einfach machen. Ich bin da nicht so. Und irgendwann ist es ja ohnehin so, dass die dann einer 50-jährigen Frauenbrust gegenüber recht unberührt sind.“

In ihrem Podcast enthüllt Barbara Schöneberger regelmäßige die unterschiedlichsten Dinge © Future Image/Imago

Dennoch entstehen beim Ton laut Schöneberger wohl auch immer wieder die gleichen Probleme. „Es raschelt. Ja, kein Wunder, es steckt zwischen meinen Brüsten fest. Warum sollte es nicht rascheln.“ Und auch eine Etage weiter oben sorgten die Ohrringe der Moderatorin regelmäßig für Diskussionen, wenn diese an ihrem Mikrofon klapperten. So lange, bis nun ein spezieller Bügel für Barbara hergestellt wurde, der über statt unter dem Ohr entlangführt, sodass sie nun Ohrringe tragen kann, ohne den Ton zu beeinträchtigen. Es scheint also Hoffnung zu geben, dass Schöneberger jetzt mehr Gründe hat, auch zu den Leuten vom Ton nett zu sein. Doch auch mit Taxi-Fahrern scheint Barbara Schöneberger so ihre Schwierigkeiten zu haben. (cso) Verwendete Quellen: „Mit den Waffeln einer Frau“ (waffelneinerfrau-ffn.podigee.io)