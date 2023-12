Neue Sat.1-Schlagershow: Andrea Kiewel hatte anfangs Zweifel

Andrea Kiewel möchte mit ihrer neuen Show „Kiwis große Partynacht“ das Schlagerfernsehen aufmischen. Vor der Premiere der Aufzeichnung war sie jedoch ziemlich unsicher.

Berlin – „Kiwis große Partynacht“ heißt die neue Kreation von Andrea Kiewel (58). Mit ihrem Schlagerformat will die langjährige „ZDF-Fernsehgarten“-Moderatorin Entertainern wie Florian Silbereisen (42) und Giovanni Zarrella (45) Konkurrenz machen. Die ersten drei Ausgaben von „Kiwis große Partynacht“ wurden bereits aufgezeichnet. Die Premiere der Show wird am 27. Dezember um 20:15 Uhr in Sat.1 ausgestrahlt. Und obwohl die ersten Vorabkritiken bereits ziemlich positiv ausfielen, war sich Andrea Kiewel lange Zeit selbst nicht sicher, ob eine Sendung mit Fokus auf Party angesichts der derzeitigen Weltlage überhaupt die richtige Wahl sein würde.

Andrew Kiewel gibt zu: Entscheidung für „Kiwis große Partynacht“ ist ihr „wahnsinnig schwergefallen“

Viele ihrer Fans wissen, dass „Kiwi“ ihren Lebensmittelpunkt bereits vor Jahren in die israelische Metropole Tel Aviv verlegt hat. Der schreckliche Krieg in Nahost ist für die TV-Moderatorin nicht zuletzt deshalb besonders belastend. Im Interview mit spot on news wurde die Moderatorin daher gefragt, ob es ihr unter diesen Umständen leichtgefallen sei, eine lebenslustige Party-Show aufzunehmen.

„Es ist mir wahnsinnig schwergefallen“, gibt Andrea Kiewel in dem Gespräch zu. „Es gab etliche Momente vorher, als der Überfall und der Terror hier losgingen, dass ich dachte, ich mache das nicht.“ Letztendlich wollte sich die Entertainerin die Chance auf ihre eigene Fernsehshow jedoch nicht entgehen lassen. Sie erzählt weiter: „Ich wollte auch anderen Mut machen. Es gibt unterschiedliche Situationen im Leben, wo man sich schwach fühlt, wo man denkt, ich kann das nicht. Und dann macht man es eben trotzdem und bereut es nicht.“

Andrea Kiewel ist froh, „Kiwis große Partynacht“ doch aufgezeichnet zu haben

Ihre Wahlheimat Israel für die Aufzeichnung von „Kiwis großer Partynacht“ zu verlassen, fiel Andrea Kiewel nach eigener Aussage zunächst ziemlich schwer. Doch die Erfahrungen, die sie hierzulande während der Arbeit an ihrer Sendung machen durfte, ließen auch die letzten Zweifel verschwinden.

Sie berichtet: „Ich hatte das große Glück, sowohl von meinen Kolleginnen und Kollegen als auch von allen, die in irgendeiner Weise beteiligt waren und von vielen, die mich in Berlin angesprochen haben, die ich gar nicht kannte, auf Händen getragen zu werden. Ich habe in diesen zwei Wochen nur Liebe und Empathie erfahren. Das werde ich niemals bis zum Rest meines Lebens vergessen.“

Die Menschen um sie herum hätten ihr das Gefühl vermittelt, „nicht allein“ zu sein. Das habe die 58-Jährige „wirklich sehr berührt“. Die Dreharbeiten hat Andrea Kiewel erfolgreich bestritten – doch bei „Kiwis große Partynacht“ wurde auch ordentlich getrickst. Verwendete Quellen: spot on news