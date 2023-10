„Absolute Farce“: Meghan und Harry nach Konvoi-Fahrt in New York massiv kritisiert

Von: Susanne Kröber

61 Meter hätten Meghan Markle und Prinz Harry zu Fuß zurücklegen müssen, um zu einem Termin zu gelangen. Doch stattdessen rückten sie mit einer riesigen Eskorte an.

New York – Steckt ihnen der letzte Aufenthalt in New York noch in den Knochen? Im Mai waren Meghan Markle (42) und Prinz Harry (39) sowie Meghans Mutter Doria Ragland (67) auf der Rückfahrt von einer Gala im Taxi von Fotografen belagert worden. Ein Sprecher der Sussexes erklärte nach dem Vorfall, das Paar sei in eine „fast katastrophale Verfolgungsjagd mit einem Ring hochaggressiver Paparazzi“ verwickelt gewesen. Bei ihrer Rückkehr in den „Big Apple“ ergriffen Harry und Meghan jetzt sämtliche Vorsichtsmaßnahmen.

„Es ist absolut lächerlich“: Was Prinz Harrys und Meghan Markles riesige Auto-Eskorte gerechtfertigt?

Meghan Markle und Prinz Harry wollten gemeinsam an einer Veranstaltung ihrer Stiftung Archewell Foundation teilnehmen, bei der das psychische Wohlbefinden im digitalen Zeitalter im Mittelpunkt stand, ein Thema, das den Sussexes sehr am Herzen liegt. Für ihren empathischen Auftritt gab es viel Zuspruch für das Paar. Ein anderes Problem, das Harry im Enthüllungsinterview mit Oprah Winfrey (69) 2021 noch zu einer seiner obersten Prioritäten machen wollte, geriet dabei allerdings offenbar in Vergessenheit: der Klimaschutz.

Für Prinz Harry und Meghan Markle galt es, vom Equinox-Hotel zum Veranstaltungsort zu kommen – ein Fußweg von rund 61 Metern. Mit dem Auto verlängert sich die Strecke auf einen knappen Kilometer, da man aufgrund der Einbahnstraßen einmal um den Block fahren muss. Für diese kurze Fahrt nutzten Meghan und Harry dann aber nicht einen Wagen oder zwei, sondern laut Daily Mail direkt einen Konvoi aus sieben SUVs. Hinzu kam eine Eskorte des New York City Police Departments. Royal-Experte Charles Rae, früherer Korrespondent der Sun, zeigt sich gegenüber GB News fassungslos über diese Vorgehensweise.

Es ist eine absolute Farce. Ein Konvoi mit sieben Wagen muss 200 Fuß [ca. 61 Meter] zurücklegen. Es ist absolut lächerlich.

„Ich habe Angst“: Meghan Markle sorgt sich um die Zukunft ihrer Kinder

„Wir hören die beiden immer wieder über den Planeten, das Klima und alles andere sprechen, und doch nehmen sie sieben Autos mit zu dieser Veranstaltung“, moniert Charles Rae und zieht einen wenig schmeichelhaften Vergleich zu Harrys Bruder Prinz William (41) und dessen Ehefrau Kate Middleton (41). „Im Gegensatz dazu tauchen der Prinz und die Prinzessin von Wales bei einer ähnlichen Veranstaltung in Birmingham auf und wissen Sie was? Sie brauchten keinen Konvoi mit sieben Wagen.“

Licht und Schatten: Prinz Harrys und Meghan Markles Auftritt in New York spaltete die Gemüter. © picture alliance/dpa/Invision/AP/Evan Agostini

Für Harrys und Meghans Teilnahme an der Archewell-Veranstaltung fand der ehemalige The Sun-Korrespondent hingegen lobende Worte. Die Sussexes zeigten sich tief beeindruckt von den Familien, die ihre Geschichten mit ihnen geteilt hätten. Herzogin Meghan gab einen Einblick in ihr eigenes Seelenleben als Mutter von zwei kleinen Kindern – Archie ist vier, Lilibet zwei Jahre alt.

„Ich schätze mich glücklich, dass unsere Kinder noch in einem recht jungen Alter sind, sodass dies nicht in unserer unmittelbaren Zukunft liegt, aber ich habe auch Angst davor, wie sich das weiter verändert“, so Meghan laut Huffington Post über den Einfluss der sozialen Medien auf die psychische Gesundheit. Ihren Auftritt dürften Meghan und Harry trotz Konvoi-Kritik als Erfolg verbuchen, vor allem aber verlief der Aufenthalt in New York nach der dramatischen Verfolgungsjagd im Frühjahr diesmal ohne Zwischenfälle. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, gbnews.com, huffpost.com