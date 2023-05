„Nicht ganz sauber im Kopf“: Danni Büchner bereut, wie sie im „Sommerhaus der Stars“ war

Von: Florian Schwartz

Danni Büchner hat sich in den letzten Jahren in zahlreichen Trash-TV-Formaten ausgetobt. Lediglich ihre Teilnahme im „Sommerhaus der Stars“ steckt der Influencerin noch tief in den Knochen.

Mallorca – Bereits 2016 hat Danni Büchner (45) mit der VOX-Doku „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ im Reality-TV-Business Fuß gefasst. Danach folgten heiß begehrte Trash-TV-Sendungen wie „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ (2020) oder auch „Promi Big Brother“ (2021). Allerdings hat ein Format tiefe Spuren bei der 45-Jährigen hinterlassen. In ihrer Instagram-Story verriet sie jetzt, wie sehr sie immer noch ihre Teilnahme an der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“ bereut.

Reality-Star Danni Büchner schämt sich für „Sommerhaus der Stars“-Teilnahme

Eben erst wurde der neue „Sommerhaus der Stars“-Cast veröffentlicht. Da kommen auch bei Danni Büchner Erinnerungen hoch. Die Influencerin war 2018 gemeinsam mit ihrem verstorbenen Ehemann Jens Büchner (†49) mit von der Partie. Dabei muss die Fünffach-Mama selbst den Kopf schütteln, was sie damals vollbracht hat.

„Ich sag‘s euch so wie es ist: Heute einige Jahre später schäme ich mich echt für meinen ‚grandiosen‘ Auftritt im Sommerhaus“, postete Danni Büchner jetzt in ihrer Instagram-Story. Dabei geht die Wahlmallorquinerin mit sich hart ins Gericht. „Ich war teilweise echt nicht ganz sauber im Kopf“, bekennt die Auswanderin. „Wirklich, ohne Witz, was war mit mir los?“ Unter anderem hatte Danni damals mit ihrer nackten Oberweite großes Aufsehen erregt.

Danni Büchner: Harte Worte über „Sommerhaus der Stars“-Cast

Doch Danni Büchner geißelt nicht nur sich selbst. Auch für ihre damaligen „Sommerhaus“-Mitbewohner hat sie nicht mehr viel übrig. „Heute noch finde ich einige so ziemlich doof, mit denen ich drinnen war“, verrät sie weiter. Sie kämpfte unter anderem gegen Patricia Blanco (52), Ex-Rotlicht-König Bert Wollersheim (72) und Micaela Schäfer (39) samt Partnerinnen und Partner um den Titel „Das Promipaar 2018“. Gewonnen hat am Ende das „Bauer sucht Frau“-Pärchen Iris (55) und Uwe Abel (56).

Ihre Zeit im „Sommerhaus der Stars“ sieht Danni Büchner rückblickend kritisch © Screenshot/RTL/RTL+/Danni Büchner

Seit gestern sind auch die neuen acht Paare bekannt, die dieses Jahr in die Promi-WG einziehen dürfen. Dazu zählen unter anderem Schauspieler Eric Stehfest (33), Unternehmerin Claudia Obert (61) sowie Partyschlagersänger Tim Toupet (51) samt Anhang. Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars" wird im Spätsommer 2023 im TV ausgestrahlt. Die neue Besetzung in der Promi-WG sorgte auch bei einer anderen Ex-Kandidatin für Aufsehen: Antonia Hemmer (23) schoss wegen des Sommerhaus-Casts gegen ihren Ex Patrick Romer (27).