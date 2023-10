König Charles sperrt Prinz Harry aus: Er darf nicht mehr zu Hause schlafen

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Die Kluft zwischen König Charles und Prinz Harry wird immer tiefer. Spontanbesuche auf Schloss Windsor sind nicht mehr drin. Für den Herzog von Sussex gelten ab sofort neue Spielregeln.

Windsor – Schon ab und zu praktisch, der Sohn König Charles III. (74) zu sein, dürfte sich Prinz Harry (39) gedacht haben, als er zu den WellChild Awards nach London jettete und kein Hotelzimmer gebucht hatte. Auf Schloss Windsor gibt es genug Zimmer. Bei der Rechnung hatte er allerdings „vergessen“, dass er und Ehefrau Meghan den Royals den Rücken gekehrt haben. Obendrauf gab es noch jahrelange heftige Kritik an der Royal Family in Interview-, Buch- und Serienform.

Spontan-Übernachtungen Prinz Harrys auf Schloss Windsor kommen für König Charles nicht in Frage

König Charles hingegen hat seine Schlüsse aus Harrys öffentlicher Aufarbeitung gezogen. Der Palast verweigerte dem Herzog von Sussex laut Dailymail einen Schlafplatz auf der königlichen Anlage am Ufer der Themse. Es wird angenommen, dass Harry vorhatte, auf Schloss Windsor zu bleiben, um am nächsten Tag die Ruhestätte Queen Elizabeths II. (96, † 2022) in der St. George‘s Chapel besuchen zu können.

Prügel, Drogen, Poolparty: Prinz Harrys Eskapaden in Bildern Fotostrecke ansehen

Fraglos gäbe es genug Zimmer auf der ehemaligen Befestigungsanlage aus dem 13. Jahrhundert, um den Zweitgeborenen des Regenten für eine Nacht unterzubringen. Doch so einfach ist es nicht. Laut The Sun hatte König Charles seinem „verlorenen Sohn“ die Hand gereicht und ihn anlässlich des Todestages seiner Großmutter nach Schloss Balmoral in Schottland eingeladen. Doch der Prinz lehnt ab, er habe zu viele Termine.

Schloss Windsor Schloss Windsor war die wohl üppigste Zweitwohnung der Welt: Queen Elizabeth II. nutzte zu Lebzeiten den monumentalen Bau bevorzugt an den Wochenenden, während sie wochentags im Buckingham-Palast im Stadtzentrum von London lebte. In ihren späteren Jahren verließ sie Schloss Windsor höchstens Richtung Balmoral. Das Schloss hat heute über 1.000 Räume, die mit imposanten Kunstwerken und Möbeln dekoriert sind. Die Wohnbereiche der Royal Family befinden sich im Upper Ward, dem östlichen Teil von Windsor Castle, und sind für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Für Prinz Harry sei derzeit „keine Immobilie verfügbar“, teilte der Palast mit

Nach diesem Vorspiel verwundert es wenig, dass der Buckingham-Palast Harry mitteilte, es wäre derzeit keine Immobilie verfügbar. Vermutlich wurde dem Herzog von Sussex weiter mitgeteilt, dass er sich für egal welches Schloss mit genügend Vorlauf anzumelden habe, ein „offizieller Antrag“ sei nötig, wenn er den König sehen wolle.

Prinz Harry hatte die Einladung Charles III. ausgeschlagen, jetzt verweigerte der Palast ihm eine spontane Übernachtung auf Schloss Windsor (Fotomontage). © Stephen Lock/Imago & MAXPPP/Imago

Das ist kein leeres Gerede. Wie The Telegraph herausgefunden hat, will Prinz Harry im Januar nach Großbritannien kommen. Er dürfe auch in Schloss Windsor übernachten, sickerte durch, allerdings nur, wenn er „angemessene“ Vorausplanung und Vorbereitung ermögliche.

Offenbar bezog Prinz Harry bei seinem Besuch in London dann ein Hotel im Süden der Stadt und beging den Todestag seiner Großmutter auf eigene Faust. Harry wurde auch bei einer kurzen Mahnwache an der Ruhestätte der Königin in der St.-Georgs-Kapelle von Windsor Castle gesichtet. Es war Harrys erster Besuch im Vereinigten Königreich, seit er und Meghan aus Frogmore Cottage vertrieben wurden – was sie im Vereinigten Königreich praktisch „obdachlos“ machte. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, thesun.co.uk, telegraph.co.uk