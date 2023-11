„Werden mundtot gemacht“: Dieter Nuhr hat Angst um die Meinungsfreiheit

Von: Lukas Einkammerer

Dieter Nuhr scheut sich bekanntlich nicht davor, zu gesellschaftspolitischen Themen Stellung zu beziehen. Nun spricht der Kabarettist kritisch über den Verlust der Meinungsfreiheit.

Ratingen – Man mag ihm zustimmen oder nicht, eines lässt sich jedoch nicht leugnen: Dieter Nuhr (63) weiß zu polarisieren. Mit seinen Aussagen zu streitbaren Angelegenheiten wie Politik, Gesellschaft und Klima hat der Kabarettist in den vergangenen Jahren schon viele Gemüter gespalten und scharfe Kritik auf sich gezogen. Nun hat er sich zum Thema Meinungsfreiheit positioniert – und dürfte damit nachdenklich stimmen.

„Vernichtung von Existenzen“: Dieter Nuhr sorgt sich über Verlust der Meinungsfreiheit

Erst vor wenigen Monaten sorgte Dieter Nuhr mit einem fragwürdigen Witz zu „Rammstein-Aftershow-Orgien“ für Empörung, der gebürtige Nordrhein-Westfale nimmt aber weiterhin kein Blatt vor den Mund. Im Interview mit dem ZEITmagazin kommt er aktuell auf den Zustand der Meinungsfreiheit in Deutschland zu sprechen und zeigt sich dabei sowohl wütend als auch besorgt.

Dass gewisse Themen in Deutschland Kritik mit sich ziehen, habe Folgen, „die eben nicht ohne Weiteres auszuhalten sind“, zitiert t-online.de aus dem Gespräch zwischen Nuhr und ZEIT. „Es gibt Leute, die werden mundtot gemacht“, fährt er fort, „Das reicht bis zur Vernichtung von Existenzen!“ Explizite Beispiele soll der 63-Jährige aber nicht genannt haben.

Früher aktiv bei den Grünen: Dieter Nuhr sieht sich selbst nicht als rechts

Weiter erklärt Dieter Nuhr, der laut eigener Aussage in der 1970ern bei den Grünen in Düsseldorf aktiv gewesen ist, dass er sich selbst nicht als konservativ oder rechts einstufen würde. Was ihn störe: Dass jede von der Regierung geplante Auseinandersetzung mit klimapolitischen Maßnahmen als rechts herabgesetzt werde. Dennoch betont er, dass Personen, die seine kritische Einstellung gegenüber der Regierung, an der er auch weiter festhalten möchte, als rechts bezeichnen, „die demokratische Gesellschaft in ihren Grundfesten“ zerstören würden.

Für Aufsehen sorgte kürzlich auch Mario Barth mit einer sehr klaren Meinung zur heutigen Gesellschaft. Denn im Gespräch mit Barbara Schöneberger schimpfte er über die seiner Meinung nach verweichlichte „Generation Feuchttücher".