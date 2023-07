Sauer wegen „Starnacht“-Artikel: „Bergdoktor“ Hans Sigl kritisiert Journalistin nun öffentlich

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Hans Sigls Moderation bei der „Starnacht“ zog in den Medien nicht nur positives Feedback nach sich. Gegen eine Kritik wehrt sich der „Bergdoktor“-Star nun entschieden.

Ammersee – Seit 2022 moderiert Hans Sigl (54) gemeinsam mit Barbara Schöneberger (49) die „Starnacht“-Konzertreihe und stand am vergangenen Samstagabend (8. Juli) für das Event am Wörthersee mit der Kult-Blondine vor der Kamera. Zwar kamen Schlagerfans bei dem bunten Spektakel voll auf ihre Kosten, in den Medien liest sich in den Tagen nach der Sendung aber auch weniger euphorisches Feedback. Auf eine Kritik reagiert der „Bergdoktor“-Hauptdarsteller nun – und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund.

„Saftzeitung“: Hans Sigl knöpft sich nach Artikel über „Starnacht“ Journalistin offen vor

Mit Auftritten von Andreas Gabalier (38), Andrea Berg (57) oder Howard Carpendale (77) war bei der „Starnacht am Wörthersee“ einiges geboten. Zwischen den Darbietungen der ganz großen Schlagerstars führten Barbara Schöneberger und Hans Sigl durch den Abend und plauderten unter anderem über die besten Anmachsprüche. Für Aufmerksamkeit sorgte jedoch auch ein Altherrenwitz, den Hans Sigl bei der Generalprobe vor Maite Kelly machte – und damit weder beim Publikum noch bei der gebürtigen West-Berlinerin für besonders viel Zuspruch sorgte.

Sophia Thomalla bis Mariella Ahrens: Diese Stars hatten schon Rollen bei „Der Bergdoktor“ Fotostrecke ansehen

Neben dem hochkarätigen musikalischen Programm sorgte nach der Live-Ausstrahlung der „Starnacht am Wörthersee“ auch der missglückte Mann-Frau-Witz für mediales Aufsehen. So ließ die Berliner Zeitung den Abend mit kritischem Auge Revue passieren – was Hans Sigl am Mittwochmorgen (12. Juli) zu einer regelrechten Schimpftirade aus der Reserve lockte.

In seiner Instagramstory teilt er einen Screenshot des Artikels – auf dem auch der Name der verantwortlichen Journalistin deutlich zu erkennen ist – und feuert ohne zu Zögern los. „Ich habe den Witz gemacht, mit Maite Kelly auf der Bühne, den hat sie nicht verstanden, weil sie nicht drauf vorbereitet war“, erklärt der ehemalige „SOKO Kitzbühel“-Darsteller, „Der Witz wurde falsch wiedergegeben. Jetzt schreibt eine Saftzeitung von der anderen ab.”

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“ Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster Bergdoktor-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl? (Quelle: fuersie.de)

Nach „Starnacht“-Artikel: Hans Sigl feuert gegen deutsche und österreichische Medien

„Ganz langsam und alles mit der Ruhe“, spricht Hans Sigl namentlich die Verfasserin des Artikels an – und gibt dabei auch den Blick auf deren Autorenfoto frei, „Es hat sich alles aufgeklärt.“ Er könne ihr „in aller Ruhe den Witz nochmal erzählen“, aber betont: „Sie sollten aufpassen, mit wem Sie kooperieren, vom wem Sie was abschreiben.“

Sichtlich genervt richtet sich Hans Sigl anschließend an merkur.de und eine Gruppe anderer Nachrichtenportale aus Deutschland und Österreich und wettert: „Schreibt nicht voneinander ab, ihr müsst recherchieren und dann ist alles wieder gut.“ Seine Botschaft beendet er mit strengen Worten für die Verfasserin des „Schlagernacht“-Artikels: „Zum Thema deutsches Fernsehen können wir uns gerne mal unterhalten.“

Dass er seinem Ärger über einen Artikel auf seinen Social-Media-Kanälen Luft macht, kann man Hans Sigl nicht verübeln, äußerst fragwürdig ist jedoch, dass er es für nötig hielt, den vollen Namen sowie das Foto der Autorin offen mit seinen 173.000 Followern zu teilen.

Nicht nur der Scherz gegenüber Maite Kelly sorgte bei der „Starnacht am Wörthersee“ für Aufsehen. Auch die anzüglichen Witze, die Hans Sigl und Barbara Schöneberger zu Beginn der Familiensendung rissen, warfen einige Fragen auf. Verwendete Quellen: Instagram.com; fuersie.de