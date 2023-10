Günther Jauch duzt nur drei Menschen im TV – Barbara Schöneberger ist nun eine davon

Von: Lisa Klugmayer

Trotz jahrelanger Freundschaft haben sich Günther Jauch und Barbara Schöneberger nie das Du angeboten. Doch nun gehört sie auch zum kleinen Kreis an Menschen, die der „Wer wird Millionär“-Moderator duzt.

Leipzig – Ein historischer TV-Moment: In der Jubiläumsfolge der NDR-Talkshow am 13. Oktober 2023 machen es Barbara Schöneberger (49) und Günther Jauch (67) endlich offiziell. Die beiden siezen sich nicht mehr! Damit sie sie eine von drei Leuten, mit denen der „Wer wird Millionär“-Moderator auch vor laufender TV-Kamera per Du ist.

Zur 1.000 Folge der NDR-Talkshow: Barbara Schöneberger und Günther Jauch siezen sich nicht mehr

„Ich werde am häufigsten gefragt, siezt du den Herrn Jauch wirklich?“, verrät Barbara Schöneberger am 13. Oktober in der NDR-Talkshow. Sie wäre aber auch nie auf die Idee bekommen, den „Wer wird Millionär“-Moderator zu duzen. „Mir ist aber auch aufgefallen, dass es wenig Leute in Ihrem Umfeld gibt, die Sie selbst duzen und Sie werden auch von nicht allzu vielen Leuten geduzt“, stellt sie fest. Günther Jauch muss über diese Beobachtung schmunzelt und fragt Barbara Schöneberger dann: „Spüre ich da ein Restbedürfnis bei Ihnen?“

Auf die Frage antwortet Barbara Schöneberger mit einer Anekdote: „Ich erinnere mich an unsere letzte Situation in unserer Spielshow, wo wir in dieser Wand hingen und Sie situationsbedingt sehr nah an mich rangedrückt waren. Jan Josef Liefers rief dann zu uns rüber ‚Jetzt wäre der richtige Moment das Du anzubieten, Herr Jauch‘. Das haben wir überspielt.“

Daran kann sich Günther Jauch wohl auch noch gut erinnern und stimmt ihr zu. Sie seien darauf auch nicht mehr zurückgekommen. „Dann würde ich in diesem Moment sagen: Barbara, ja, ich will“, so Günther Jauch. Damit ist es offiziell: Barbara Schöneberger und der „Wer wird Millionär“-Moderator duzen sich jetzt. Zur Feier des Tages stoßen die beiden mit ein bisschen Sekt an.

Günther Jauch trinkt mit Barbara Schöneberger in der 1000. Folge der NDR-Talkshow am 13. Oktober 2023 Brüderschaft © NDR/Markus Hertrich

Nur drei Menschen duzt Günther Jauch im TV – Barbara Schöneberger ist nun eine davon

Tatsächlich hat Barbara Schöneberger mit ihrer Beobachtung recht: Günther Jauch duzt nur sehr wenige Menschen vor laufender TV-Kamera. Genauer gesagt sind es jetzt mit der Moderatorin nur drei. Die anderen beiden sind Thomas Gottschalk (73) und Frank Elstner (81).

Jetzt ist auch Barbara Schöneberger Teil er exklusiven Reihe an Menschen, die Günther Jauch im Fernsehen duzt. © IMAGO/Horst Galuschka & IMAGO/HOFER & IMAGO/Eventpress

2019 verriet Günther Jauch in der RTL-Show „2019! Menschen, Bilder, Emotionen“: „Eigentlich duze ich nur Thomas Gottschalk und kleine Kinder im Fernsehen“. Als er wenig später Frank Elstner als Studiogast begrüßt, meint er: „Vor zwei Jahren hast Du mir das Du angeboten. Ich darf also Frank sagen“.

Apropos: Barbara Schöneberger plaudert in ihrem Podcast gerne interessante Details aus ihrem Leben aus. Jetzt hat sie sich an eine ganz besondere Anekdote mit dem „Wer wird Millionär“-Moderator erinnert: Barbara Schöneberger musste mit Günther Jauch im Leichenwagen übernachten. Verwendete Quellen: NDR/NDR Talkshow – Folge vom 13. Oktober 2023