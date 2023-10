Charlène von Monaco: Betrüger nutzt ihren guten Namen

Die Internet-Kriminalität macht auch vor Charlène von Monaco nicht halt. Betrüger versuchen sich im Namen der Fürstin Monacos Kontakt mit unschuldigen Followern zu verschaffen.

Monaco – Es ist gar nicht so lange her, da hatte Charlène von Monaco (45) zum großen Bedauern ihrer Fans ihren persönlichen Instagram-Account geschlossen. Viel war über die Gründe spekuliert worden, doch eine Warnung auf dem Internet-Account der Charlène von Monaco-Foundation lässt den Fall nun in neuem Licht erscheinen.

Im Namen Charlène von Monacos betreiben Betrüger derzeit Datenklau

Im Channel @fondationprincesscharlene auf Instagram der gemeinnützigen „Fondation Princesse Charlène de Monaco“ gibt es seit Montag (23. Oktober) warnende Worte in eigener Sache: „Wir möchten unsere Community darauf aufmerksam machen, dass über einen Fake-Account im Namen unserer Organisation versucht wird, an persönliche Kontaktdaten unserer User zu kommen“.

„Wir sind nicht mit dem Account verbunden“ heißt es weiter und: „Wir freuen uns, wenn ihr Hinweise auf die Täter geben könnt“. Daten abzugreifen, ist kein Kavaliersdelikt. Charlène, die als einstige Profi-Schwimmerin große Erfolge feierte, genießt hohes Vertrauen in ihre Person und gründete die „Foundation Princesse Charlène de Monaco“ im Jahr 2012, um einem persönlichen Anliegen nachzukommen. Dass mithilfe ihres guten Namens versuchter Betrug stattfindet, will die Zwillingsmutter nicht hinnehmen.

Charlène will unschuldigen Menschen das Schicksal des Ertrinkens ersparen

Für die ehemalige olympische Schwimmerin ist die Gründung der Foundation eine Herzensangelegenheit: Immer noch sterben unnötig viele Menschen, weil sie nicht schwimmen können. Besonders Kinder haben es Charlène angetan. Sie unterrichtet mit ihrer gemeinnützigen Organisation weltweit das Schwimmenlernen, um „Ertrinken zu verhindern“. Zudem will sie „die Erziehung von Kindern durch die Werte des Sports fördern“.

Auf Instagram heißt es weiter: „Wir arbeiten an dieser unschönen Situation und möchten euch nochmal darauf hinweisen, dass wir nichts mit dem ‚Fake Account‘ zu tun haben“. Des Weiteren entschuldigen sich die Mitarbeiter Charlènes für eventuelle Unannehmlichkeiten des versuchten Datenklau. Womöglich war das Trittbrettfahren auf Charlènes gutem Namen ein Grund für die Fürstin, ihren Instagram-Account zu schließen. Verwendete Quellen: Instagram @fondationprincesscharlene