Jünger als die Schwiegertochter: So steht die Mutter von „Sommerhaus der Stars“-Max zu Claudia Obert

Zwischen Claudia Obert und Max Suhr liegen stolze 36 Jahre Altersunterschied. Jetzt spricht Susanne Suhr erstmals über die ungewöhnliche Beziehung ihres Sohnes.

Bocholt/Hamburg – Im „Sommerhaus der Stars“ versuchen Claudia Obert (61) und Max Suhr (25) derzeit, sich in skurrilen Challenges gegen die anderen Promipaare der Fernseh-WG durchzusetzen. Die Beziehung der beiden sorgte nicht erst seit ihrer Teilnahme an der RTL-Show für Schlagzeilen. Denn zwischen Obert und Suhr liegen ganze 36 Jahre. Dass der Altersunterschied für die zwei Reality-Stars selbst absolut kein Problem ist, beteuerten sie bereits des Öfteren in verschiedenen Interviews. Doch was hält eigentlich Max’ Mutter von der Freundin ihres Sohnes?

Probleme mit Claudia Obert? Susanne Suhr bezeichnet sich selbst als „weltoffen“

In einem RTL-Interview stellte sich Susanne Suhr nun erstmals den neugierigen Fragen der Reporter. Ihr Alter wollte sie dem Bericht zufolge nicht verraten, doch sowohl Claudia Obert als auch Susanne selbst bestätigen, dass die Mutter des Jungunternehmers „ein paar Jährchen jünger“ als ihre Schwiegertochter in spe sei.

Der Altersunterschied zwischen Claudia und Max ist für Susanne übrigens absolut kein Problem. „Also für mich war es total okay, weil ich bin weltoffen“, erzählt sie im Gespräch mit RTL. Die Beziehung scheint sie zu unterstützen, denn Suhr betonte: „Sie ergänzen sich und das ist für mich wichtig.“

Claudia Obert und Susanne Suhr verstehen sich hervorragend

Claudia Obert ist dafür bekannt, gerne zu polarisieren. Mit Susanne Suhr versteht sie sich dennoch blendend. So gut sogar, dass Max’ Mutter einen Job in Claudias Hamburger Boutique angenommen hat. „Ich muss sagen, es ist hier total schön“, berichtet Susanne über ihre neue Arbeitsstelle. Im Hause Obert-Suhr scheint also totale Harmonie zu herrschen.

Claudia Obert und Max Suhr trennen stolze 36 Jahre Altersunterschied. Nun äußerte sich seine Mutter Susanne Suhr erstmals zu der ungewöhnlichen Beziehung. © IMAGO / Stephan Wallocha & RTL

Das lässt sich vom „Sommerhaus der Stars“ dagegen nicht behaupten. Die neuen Folgen der Reality-Show werden immer dienstags ab 20:15 Uhr bei RTL gezeigt. Schon in der ersten Folge eskalierte der Streit im Sommerhaus und es kam zu Drohungen und Erpressungen. Verwendete Quellen: RTL.de