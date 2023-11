Heino ohne Brille: So sah der Schlagerstar früher aus

Von: Diane Kofer

Drucken Teilen

Ohne seine Sonnenbrille ist Heino heute nicht mehr unterwegs – sie wurde zum Markenzeichen des Schlagerstars. In den 1960er Jahren trug er sie aber noch nicht.

Kitzbühel – Schlagersänger Heino (84) kann auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Seit rund 60 Jahren prägt er die deutsche Musikbranche. Bei sämtlichen Auftritten immer mit dabei: die Sonnenbrille, die im Laufe der Zeit zu seinem Markenzeichen wurde. Um ein einfaches Accessoire handelt es sich dabei aber nicht – Heino trug die Brille nicht immer, sondern entschied sich aus einem bestimmten Grund dafür.

Kein modisches Detail: Darum trägt Schlagerstar Heino immer eine Sonnenbrille

Ohne eine Brille im Gesicht sieht man Heino, der kürzlich mit einer Gender-Debatte für Aufsehen sorgte, in der Öffentlichkeit eigentlich nie. Bei Konzerten, Fernsehauftritten und sonstigen Events hat der Musiker seine Augen immer hinter verdunkeltem Glas versteckt. Doch es gab einmal andere Zeiten: Zu Beginn seiner Karriere trug Heino keine Brille – das änderte sich erst in den 70er Jahren. Der Sänger entschied sich damals jedoch nicht für ein besonderes modisches Detail, sondern griff aufgrund einer Krankheit zur Brille.

Heino und Hannelore waren 44 Jahren unzertrennlich: Ihre Liebe in Bildern Fotostrecke ansehen

Alle wichtigen News aus Promi- und TV-Welt jetzt über unseren WhatsApp-Kanal abonnieren.

Heino erkrankte an Morbus Basedow, einer Schilddrüsenüberfunktion und erklärte damals in einem Interview: „Mein rechtes Auge war hervorgetreten und man vermutete dahinter einen Tumor. Aber ich habe mich nicht operieren lassen, da sich diese Vermutung als falsch erwies. Der Professor damals hat mir dann eine Brille verordnet.“ Er habe seine Augen vor dem Scheinwerferlicht schützen wollen und gleichzeitig die Zeichen der Krankheit versteckt. Mittlerweile braucht Heino die Brille aber nicht mehr. Seine Augen seien „längst wieder okay.“

Morbus Basedow Die Basedow-Krankheit ist die häufigste Ursache für eine Schilddrüsenüberfunktion. Oft leiden Betroffene an Augenbeschwerden – inklusive Tränenfluss, Brennen, unscharfem Sehen und Fremdkörpergefühl. Durch Veränderung des Gewebes hinter den Augäpfeln können diese hervortreten, sodass das Augenweiß und die Iris sichtbar werden. Quelle: gesundheitsinformation.de

Vor Augenkrankheit: So sah Heino ohne seine markante Sonnenbrille aus

Auf Bildern aus den 60er Jahren ist der Schlagersänger ohne seine Sonnenbrille zu sehen: Mit Gitarre, hellem Haar und strahlenden Augen sorgt er damals für Stimmung. Doch warum trägt Heino die Sonnenbrille auch heute noch – obwohl er seine Augen nicht weiter schützen oder verstecken muss? Gegenüber Super-Illu erzählte er, dass Auftritte ohne Brille einfach nicht mehr vorstellbar sind. „Das geht doch nicht. Die habe ich seit 30 Jahren, sie sind mein Markenzeichen geworden. Ohne erkennt mich doch keiner“, hielt er vor ein paar Jahren fest.

Seine schwarze Brille wurde zum Markenzeichen – doch in den 1960er Jahren trug Schlagerstar Heino die noch nicht. Hier ist er bei einem Konzert in Hamburg zu sehen. © Imago/ United Archives

Stets an seiner Seite in all den Jahren war auch Hannelore, die er 1979 heiratete. Nun musste der Schlagerstar aber Abschied von seiner Partnerin nehmen. Heinos Frau starb im Alter von 81 Jahren. Verwendete Quellen: Super-Illu, Planet Interview