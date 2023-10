„Goodbye Deutschland“-Star Peggy Jerofke verrät: So läuft ihr Lokal ohne Steff Jerkel

Nach der Trennung von Steff Jerkel musste „Goodbye Deutschland“-Star Peggy Jerofke ihr Lokal auf Mallorca in der vergangenen Saison erstmals alleine betreiben. Ob es geschäftlich gut lief, hat sie jetzt verraten.

Cala Ratjada - Für „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Peggy Jerofke (47) war es kein leichtes Jahr: Nach der Trennung von Steff Jerkel (54) nach über 24 Jahren Beziehung musste sie das zuvor gemeinsam betriebene Lokal Tiki Beach im schönen Küstenort Cala Ratjada alleine weiterführen. Doch die gelernte Kauffrau ließ sich nicht unterkriegen. Nach ihrer ersten Solo-Saison kann sie sogar einen beeindruckenden geschäftlichen Erfolg vorweisen.

„Goodbye Deutschland“-Star Peggy Jerofke ohne Steff Jerkel erfolgreich: Umsatz mehr als verdoppelt

„Wir hatten eine fantastische Saison. Vom ersten bis zum letzten Tag lief es wirklich konstant gut“, sagt Jerofke im Interview mit der „Mallorca Zeitung“. Der Umsatz des Lokals an der Strandpromenade sei demnach „um mehr als das Doppelte gestiegen“. Auch die heutzutage so bedeutenden Bewertungen der Kundschaft hätten sich verbessert, was Jerofke zufolge nicht einfach gewesen sei, „da uns viele danach bewerten, ob sie uns mögen oder nicht.“

Ihren langjährigen Partner habe die 47-Jährige jedoch trotz des geschäftlichen Aufschwungs durchaus vermisst. „Es gibt immer einmal Sachen, bei denen ich ihn gerne gefragt und seine Hilfe in Anspruch genommen hätte.“ Dennoch sei es ihr auch wichtig gewesen, „es alleine durchzuziehen“. Dabei habe ihr unter anderem ein Geschäftsführer geholfen, sodass sie sich die Arbeit ein wenig aufteilen und „ein paar Aufgaben abgeben“ konnte.

Ende Oktober schließt der „Goodbye Deutschland“-Star nun zunächst das Tiki Beach, macht ihr Lokal für die kommende Saison fit, und wird im Anschluss einige Zeit mit Freunden und Familie in Deutschland verbringen.

So geht es „Goodbye Deutschland“-Star Peggy Jerofke nach der Trennung von Steff Jerkel

Auf ihre Gefühle nach der Trennung angesprochen, verrät Jerofke, dass es ihr „momentan sehr gut“ ginge. Auch mit ihrem Ex-Partner habe sie „eine schöne Ebene gefunden haben, auf der wir als Familie miteinander umgehen“. Steff Jerkel arbeitet indes an der Eröffnung seines Lokals Sharky‘s. Im Frühjahr 2024 soll es so weit sein.

Immer wieder haben die Fans der einstigen „Das Sommerhaus der Stars“-Kandidaten Hoffnung, dass es womöglich doch noch eine Reunion geben könnte. Schon bald wird Steff Jerkel außerdem bei „Das große Promi-Büßen“ zusehen sein und packte schon jetzt über das Format aus. Verwendete Quellen: Mallorca Zeitung