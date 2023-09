„Was ist daran komisch?“: Cathy Hummels wird im Discounter angestarrt

Von: Elena Rothammer

Cathy Hummels kauft gerne beim Discounter ein und sieht daran auch nichts Außergewöhnliches. Im Interview mit IPPEN.MEDIA auf dem Oktoberfest rechtfertigt die Influencerin nun ihre Einkaufsgewohnheiten und staunt über die Reaktionen der Leute.

München – Dank ihrer Ehe mit Fußballprofi Mats Hummels (34) geriet Cathy Hummels (35) ins Rampenlicht. Auch nach der Scheidung ist sie weiterhin als Moderatorin, Influencerin und Geschäftsfrau erfolgreich. Dass die Mutter eines Sohnes ihre Einkäufe trotzdem gerne im Discounter erledigt, können viele nicht verstehen. Darüber sprach sie mit IPPEN.MEDIA auf dem Oktoberfest im München.

Keine Geldfrage: Cathy Hummels verteidigt ihre Liebe für Discounter

Cathy Hummels, die demnächst auch bei „Das Traumschiff“ zu sehen sein wird, spart gerne Geld. Aus diesem Grund setzt die gebürtige Dachauerin auch mit Vorliebe auf Discounter, wie sie kürzlich im Netz verriet. Dass sie dafür Kritik und schiefe Blicke erntet, ist für sie völlig unverständlich.

IPPEN.MEDIA traf die 35-Jährige auf ihrem Wiesn Bummel zum Gespräch. Dabei versuchte sie sich zu erklären, warum sie so polarisiert. „Weil es mir egal ist, was die anderen von mir denken. Ja, ich gehe zum Discounter, ich gehe supergerne zum Discounter. Deswegen habe ich das Thema ja auch aufgemacht. Weil ich dann immer diese doof Frage gestellt bekomme und das ist für mich absolut unverständlich.“ Für sie bedeute das nämlich nicht, kein Geld zu haben und schlechte Qualität zu kaufen

Cathy Hummels wird im Discounter angestarrt

Die Leute scheinen Cathy Hummels im Discounter aber nicht zu erwarten, was sie bei ihren Besuchen dort auch zu spüren bekommt. „Ich werde absolut angestarrt und das kann ich auch nicht verstehen. Warum? Was ist denn daran so besonders oder komisch? Nichts!“, betonte die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin.

Cathy Hummels kauft gerne beim Discounter ein. Daran findet sie auch nichts Verwerfliches, wie die Influencerin im Gespräch mit IPPEN.MEDIA betonte. © Instagram / cathyhummels & Instagram / cathyhummels

Mit ihrem Wiesn Bummel versammelte Cathy Hummels im Rahmen des Münchener Oktoberfests zahlreiche Promis. Auch Sila Sahin (37) war mit von der Partie und wehrte sich im IPPEN.MEDIA-Interview gegen das Spielerfrauen-Image. Verwendete Quellen: Interview mit Cahty Hummels auf dem Wiesn Bummel am 18. September 2023