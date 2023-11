„Messerstiche im Rücken“: Amira Pocher rechnet in eigenem Podcast mit Oliver ab

Von: Lisa Klugmayer

Amira Pocher hat über ihre Trennung und den in den letzten Wochen entfachten Rosenkrieg mit Oliver lange kein Wort verloren. In der erste Folge ihres neues Podcasts holt sie das jetzt nach.

Köln – Nach der Trennung wollten Amira und Oliver Pocher den gemeinsamen Podcast eigentlich weiterführen, doch dann verkündete er plötzlich auch das berufliche Aus der beiden. Er habe das Vertrauen in sie verloren. Seitdem teilt er bei jeder Gelegenheit gegen seine Ex aus. Amira hat sehr lange geschwiegen und die Negativ-Schlagzeilen einfach weggelächelt. Doch nun erzählt Amira ihre Seite der Geschichte.

Seit dem 14. November ist die erste Folge von „Liebes Leben“, dem neuen Podcast von Amira Pocher und ihrem Bruder, online – und nun spricht zur Abwechslung mal Amira über ihre Trennung. „Die letzten Monate sind nicht einfach gewesen. War natürlich auch nicht einfach, bei so vielen privaten Themen gemeinsam den Podcast aufzunehmen. Gerade hat man sich noch gezofft, dann setzte man sich eine Stunde hin und nahm den Podcast zusammen auf“, erinnert sie sich.

Sie sei schon lange getrennt, die Trennung von Oliver Pocher sei ein langer Prozess gewesen. „Ich habe nicht nur einige Bisswunden auf der Zunge, sondern auch ein paar Messerstiche im Rücken. Was mich persönlich aufgewühlt hat, fertig gemacht hat“, so Amira Pocher. Sie sei körperlich und physisch an ihre Grenzen gekommen.

Alle Infos zu Amira Pocher Amira Pocher wurde 1992 als Amira Aly in Klagenfurt am Wörthersee als Tochter einer Österreicherin und eines Ägypters geboren. Sie arbeitete zunächst als Hairstylistin und Visagistin, bis sie 2014 nach Deutschland zog. Im Jahr 2016 lernte sie Comedian und Entertainer Oliver Pocher über die Dating-App „Tinder“ kennen. 2019 heiratete das Paar. Gemeinsam haben sie zwei Söhne, die 2019 und 2020 auf die Welt kamen. Anfang 2020 trat Amira Pocher das erste Mal - an der Seite ihres Mannes – in einer TV-Sendung auf. Seither folgten diverse Auftritte. Im April 2020 starteten die Pochers ihren Podcast namens „Die Pochers hier!“. 2022 nahm Amira Pocher an der 15. Staffel der RTL-Tanz-Show „Let‘s Dance“ teil. Mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinató (42) belegte sie den 4. Platz.

„Natürlich habe ich ihn geliebt“: Amira Pocher kämpft in erster Podcastfolge mit den Tränen

Doch trotz aller Negativ-Schlagzeilen und Spitzen gegen sie stellt Amira Pocher klar: „Natürlich habe ich ihn geliebt“. Es tue auch richtig weh, „wenn Leute sagen, das war so nicht“. „Ich habe mit diesem Mann zwei Kinder in die Welt gesetzt, habe ihn geheiratet“, so die Moderatorin – und plötzlich bricht ihre Stimme. Amira kämpft mit den Tränen.

„Wenn man unseren Ehevertrag liest, sieht man, auf was ich es angelegt habe: auf die Liebe! Ich wollte kein Geld, keinen Zugewinn, keine Immobilien“, sagt sie. „Ich wollte nur unsere Ehe und glücklich leben“.

Amira Pocher hat über ihre Trennung und den in den letzten Wochen entfachten Rosenkrieg mit Olli lange kein Wort verloren. In der erste Folge ihren neues Podcast holt sie das jetzt nach. (Fotomontage) © IMAGO/Future Image & dpa/Rolf Vennenbernd

Apropos Pocher: Amira entfolgte ihrem Ex Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden auf Instagram und sorgte damit für Schlagzeilen. Das nimmt der Comedian zum Anlass, um erneut gegen die Moderatorin zu schießen. Verwendete Quellen: Podimo/„Liebes Lieben“ - Folge 1