„Vertrauensverlust“: Oliver Pocher beendet Podcast mit Ex Amira

Von: Elena Rothammer

Oliver Pocher und Amira gehen getrennte Wege. Eigentlich wollten sie trotzdem weiterhin an einem Strang zeihen. Jetzt schlägt der Comedian jedoch andere Töne an.

Köln – Im September verkündeten Oliver (45) und Amira Pocher (31) ihre Trennung. Für die gemeinsamen Kinder wollten sie aber trotzdem weiterhin befreundet bleiben und sogar zusammenarbeiten. Ihr Podcast „Die Pochers!“ blieb nach dem Ehe-Aus auch weiterhin bestehen. Doch jetzt verkündete der Comedian überraschend das Ende des Podcasts und spricht von einem „Vertrauensverlust“.

„Zusammenarbeit mit Amira unmöglich“: Oliver Pocher verkündet Podcast-Aus

Auf Instagram machte der 45-Jährige die Nachrichten publik und teilte eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von sich und seiner Ex „Aufgrund der mir erlangten Erkenntnisse der letzten Tage und den dadurch entstandenen Vertrauensverlust ist eine weitere Zusammenarbeit mit Amira unmöglich. Damit endet unser Podcast mit einer letzten voraufgezeichneten Folge vom 11. September am kommenden Freitag“, heißt es in dem Statement.

Außerdem merkt Oliver Pocher an: „Für diese 2 Sätze brauchte ich keinen gemeinsamen Anwalt und habe ihn eigenständig verfasst.“ Mit genauen Details zu dieser Entscheidung hält sich der einstige „Let‘s Dance“-Kandidat aber zurück.

Ende für „Die Pochers!“: Fans sind enttäuscht

In der Kommentarspalte bedauern die Fans diese Entscheidung, haben aber auch Verständnis. „Amira hat sich so negativ entwickelt, das ist echt unglaublich und sie wollte immer in die Öffentlichkeit, das ist Fakt“, mutmaßte ein Instagram-User. Ein anderer schrieb: „Ja, schade, aber der Spaß, wie früher, hat auch gefehlt. Die Anspannung war deutlich zu hören. Mach doch alleine weiter mit Gästen. Würde mich freuen.“

Dass die Trennung von Amira aus ging, ist kein Geheimnis. Er hingegen wollte weiterhin an der Beziehung arbeiten. Zum 4. Hochzeitstag gratulierte Oliver Pocher ihr sogar kürzlich noch mit Fotos ihrer Trauung. Verwendete Quellen: Instagram / oliverpocher