Keine Chance auf Liebes-Comeback? Amira Pocher schafft sich Katze an – trotz Ollis Allergie

Amira Pocher zieht offenbar den ultimativen Schlussstrich. Sie schafft sich ein Haustier an, in dessen Nähe sich Oliver Pocher nicht wagen darf.

Köln – Amira (31) und Oliver Pocher (45) sind nun unwiderruflich getrennt. Nicht mehr zusammen waren sie bereits zuvor, aber die Wahl von Amiras neuem Haustier macht deutlich: Sie will Olli nicht mehr in ihrer Nähe haben. Zumindest nicht zu Hause. Die Moderatorin hat sich nämlich eine Katze zugelegt. Ein deutliches Zeichen für Oliver, der gegen die Tierhaare allergisch ist.

Amira Pocher: Kätzchen zum Geburtstag – wie soll es heißen?

Den kleinen schwarzen Kater stellte Amira Pocher auch direkt ihren Followern auf Instagram vor, die ihr mit der Auswahl des Namens helfen sollten. „Schurrbert“ und „Taxi“ waren im Gespräch. Wofür sich Amira am Ende entschieden hat, wissen die Fans aber scheinbar noch nicht. Laut „Bunte.de“ war die Katze ein Geschenk von ihrer Mutter und ihrem Bruder zu Amiras 31. Geburtstag am 28. September. An diesem Tag hatte sich auch Oliver Pocher im Netz mit einer rührenden Nachricht an sie gemeldet.

Flauschiger Zuwachs: Amira Pocher ist nun einen Ehemann ärmer, aber einen Kater reicher. © Instagram/Amira Pocher

Zu einigen Bildern des Ex-Paares schrieb er: „Liebe Amira, ich habe Dir in den letzten Jahren hier, auf dem oberflächlichen Instagram (und für alle ganz Oldschoolen Facebook) zum Geburtstag gratuliert und werde es auch, ein vermutlich letztes Mal, dieses Jahr machen. Nun sitze ich alleine zu Hause ohne Dich. Was für ein Jahr liegt hinter Dir. Ich habe es im letzten Jahr leider nicht geschafft, Dir das zu geben, was Du Dir von mir erhofft hast.“ Er gestand auch, dass irgendwann der Punkt gekommen sei, an dem Amira keine Liebe mehr für ihn empfunden habe. „Da habe ich als Ehepartner versagt. Ich habe es schmerzlich verstanden und werde es akzeptieren (müssen).“

Oliver Pocher ist sauer wegen des Katzengeschenks

Auf den emotionalen Post ging Amira jetzt im gemeinsamen Podcast „Die Pochers!“ ein, als sie erzählte, dass sie die Nachricht an ihrem Geburtstagmorgen sehr bewegte: „Ich musste dann erstmal klarkommen“. Das vierbeinige Geburtstagsgeschenk hat dabei bestimmt geholfen, auch wenn Olli davon so gar nicht begeistert ist.

„Ich fand das komisch, total daneben und nicht besonders stilvoll“: Oliver Pocher ist sauer wegen des Katzengeschenks © IMAGO/Future Image

Im Podcast sagte er dazu: „Man verschenkt keine Tiere. Ich fand das komisch, total daneben und nicht besonders stilvoll.“ Vor allem, dass man ihn nicht gefragt hatte, stört Oliver wegen seiner Allergie besonders. Amira verteidigt ihre Familie, die es nur gut gemeint habe, und hat direkt Lösungen parat. „Das kriegen wir schon alles hin.“ Gemeint ist, dass Oliver nicht in Berührung mit den Tierhaaren kommen soll, wenn die gemeinsamen Söhne zu ihm kommen. „Die Kinder bekommen frische Klamotten angezogen“, sagt Amira einfach. Oliver scheint bewusst zu sein, was das für ihn bedeutet: Amiras neue Wohnung ist ab sofort Sperrzone.

Im Gegenzug wirft Oliver Pocher bei Instagram jetzt alle gemeinsamen Erinnerungen mit Noch-Ehefrau Amira über Bord. Nur ein Video darf bleiben. Doch warum? Verwendete Quellen: Bunte.de, Die Pochers!