„Onkel Tom mit einer süßen Maus“: Thomas Gottschalk begeistert Fans mit Pärchen-Foto

Thomas Gottschalk und Freundin Karina sind in Disney World in Florida. Das teilt der Moderator unter anderem mit seinen Fans. Diese feiern die Posts des TV-Stars.

Orlando – Thomas Gottschalk (73) feiert das Jubiläum von Disney. Der deutsche Entertainer postet aktuell Clips und Fotos aus Florida auf seinem Instagram-Account. Anlässlich des besonderen Geburtstages der Walt Disney Company, die am 16. Oktober 1923 gegründet wurde, besuchte er mit seiner Freundin das Walt Disney World Resort in Orlando. Nächsten Monat wird außerdem eine Disney-Sendung mit ihm bei RTL ausgestrahlt werden. Die Fans freut’s.

Thomas Gottschalk mit Freundin Karina in Orlando: Ein Besuch bei Disney muss sein

Auf Instagram ließ Thomas Gottschalk seine Follower nun an seinem Disney-Abenteuer teilhaben. Gemeinsam mit seiner Partnerin Karina Mroß (59) war er im Disney World in Orlando, Florida unterwegs. Von dort postete er zwei Bilder: einen Schnappschuss des Paares vor dem bekannten Disney-Schloss, auf dem Karina auch die klassischen Minnie-Maus-Ohren trägt, und ein Bild von Thomas mit Mickey und Minnie im Adventure-Outfit.

Darunter kündigt der „Wetten, dass..?“-Star die kommende Disney-Rückblicksendung an, die er gemeinsam mit Victoria Swarovski (30) moderieren wird: „Auf den Spuren der Maus. ‚100 Jahre Disney‘ (am 2. Dezember um 20.15 Uhr bei RTL): Ich war von Anfang an dabei …“

Thomas Gottschalk im Disneyland: Fans freuen sich über Maus-Inhalte

Thomas Gottschalks knapp 71 Tausend Follower freuen sich für den Entertainer über seinen schönen Ausflug in die Kindheit. Vor allem der Satz „Ich war von Anfang an dabei“ amüsiert die Fans. „Mensch Thomas, von Anfang an kann gar nicht sein, du mit deinen zarten 50. Viel Spaß bei Micky und Co.“, witzelt ein User. Auch ein anderer schmunzelt: „Sie sehen nicht aus wie 100.“

Und auch über das Pärchenbild freuen sich die Anhänger, die Thomas sein Glück mit Karina, mit der er seit 2019 zusammen ist, gönnen. Ein Fan schreibt scherzhaft: „Das Schloss sieht super aus, nur das Paar im Vordergrund stört den wunderschönen Anblick. Genießt die schöne Zeit.“ Ein anderer findet: „Ein süßes Paar! Genießt eure Zeit zusammen.“ Und ein dritter schwärmt: „Onkel Tom mit einer süßen Maus.“

Schon bald wird die TV-Legende wieder in Deutschland sein und einen ganz besonderen Moment erleben. Am 25. November moderiert Thomas Gottschalk ein letztes Mal „Wetten, dass..?“ – und enthüllte sogar schon erste Gäste. Verwendete Quellen: Instagram