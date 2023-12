Schlagerstar Bata Illic meldet sich nach OP aus dem Krankenhaus

Von: Jonas Erbas

Drucken Teilen

Die Sorge um Bata Illic war groß, als der Schlagerstar nach einem Krankenhausaufenthalt alle Termine abgesagt hatte. Nun meldet er sich bei seinen Fans.

München/Gräfelfing – Im baden-württembergischen Uhingen startete am Freitagabend (1. Dezember) die „Klingende Bergweihnacht“-Tournee – allerdings ohne den eigentlich für sämtliche Konzerte angekündigten Bata Illic (84). Der Schlagerstar hatte kurz sich kurz vor dem Tourauftakt einer Operation unterziehen müssen.

Nach Termin-Absage: Bata Illic meldet sich erneut bei seinen Fans

Infolge seines Krankenhausaufenthalts sagte Bata Illic sämtliche Termine ab. Was genau dem „Wo Liebe ist, da ist auch ein Weg“-Interpreten fehlt, ist nicht bekannt – seinen Fans versuchte der 84-Jährige bereits am Donnerstag (30. November) ihre Sorgen zu nehmen: Er hoffe, „schon ganz bald wieder auf der Bühne stehen zu dürfen“.

Heino und Hannelore waren 44 Jahren unzertrennlich: Ihre Liebe in Bildern Fotostrecke ansehen

Am frühen Samstagnachmittag (2. Dezember) wandte sich der in Belgrad geborene Sänger dann abermals via Facebook an die Öffentlichkeit: Er bedankte sich „von ganzem Herzen (…) für die vielen lieben Genesungswünsche“. Die Anteilnahme habe ihn „überwältigt“.

Bata Illic gibt Gesundheitsupdate: Schlagerstar braucht „noch etwas Ruhe“

Zudem meldete sich Bata Illic mit einem kurzen, wenngleich tendenziell positiv klingenden Gesundheitsupdate: „Ich erhole mich von der Operation und brauche noch etwas Ruhe.“ Aufgrund seiner derzeitigen Verfassung könne er „nicht jedem persönlich antworten“. Seine Fans werden dem Schlager-Urgestein weiterhin die Daumen drücken.

Bereits unter dem vorangegangenen Facebook-Beitrag hatte es über 500 Genesungswünsche gegeben, der zweite sammelte binnen weniger Stunden immerhin rund 50 Kommentare, in denen man ihm „gute Besserung“ und „eine schnelle Erholung“ wünschte.

Verwirrung herrscht indes um eine Schlagershow, in der Bata Illic selbst regelmäßig auftritt: Die ARD kommunizierte ein anderes „Immer wieder sonntags“-Startdatum als jüngst noch Stefan Mross (48). Verwendete Quellen: facebook.com/bata.illic.offiziell