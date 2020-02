Todes-Tragödie: Star aus der Serie „Desperate Housewives“ von Auto überfahren

Es ist eine schreckliche Tragödie: In Kalifornien wurde ein weltberühmter Serien-Schauspieler von einem Auto überfahren.

Ein entsetzliches Unglück erschüttert Hollywood.

Der weltberühmte Schauspieler Orson Bean ist tot.

Orson Bean ist tot. Er wurde von einem Auto erfasst und getötet

Rollen in „Desperate Housewives“ und „Dr Quinn“ machten ihn berühmt: Orson Bean tot

Schreckliche Tragödie um Hollywood-Star Orson Bean: Der beliebte Schauspieler wurde von einem Auto überfahren, berichteten mehrere amerikanische Medien. Das Unglück ereignete sich demnach im kalifornischen Venice. Erst vor wenigen Tagen trauerte Hollywood um eine weitere Legende: Kirk Douglas.

Bean soll als Fußgänger unterwegs gewesen sein, als er von einem Wagen erfasst wurde. Auch ein zweites Auto sei in dem Unfall verwickelt gewesen. Der 91-Jährige sei noch am Unfallort verstorben.

Orson Bean spielte auch bei „How I Met Your Mother“, „Two and A Half Men“ und „King of Queens“ mit

Insbesondere durch seine Rollen in erfolgreichen TV-Serien wie „Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft" (in der Rolle des Loren Bray) und "Desperate Housewives", ab der sechsten Staffel als Roy Bender, wurde Bean weltberühmt. Sein Bekanntheitsgrad wurde auch durch Gastauftritte in TV-Kultserien wie „Two and a Half Men“, "Will & Grace", "How I Met Your Mother" und "King of Queens" erhöht.

Vor seinen TV-Rollen spielte Bean am New Yorker Broadway. Auch als Filmschauspieler machte er sich einen Namen. Der berühmteste Film, in dem er mitwirkte, ist der mehrfach Oscar-nominierte Streifen „Anatomie eines Mordes“ (1959).

Orson Bean überfahren: Trauer in den Sozialen Netzwerken um

Fans des Schauspielers zeigen sich geschockt und trauern im Netz. „Es ist so herzzerreißend. Ich bete für seine Frau und Familie“, schreibt eine Frau. „Was für eine Tragödie“, ergänzte ein anderer Fan.

Diese Luftaufnahme soll den Unfallort zeigen:

BREAKING: Orson Bean struck, killed aged 91 https://t.co/cNh4HP6bJe — We Love to Interrupt (@gameshownewsnet) February 8, 2020

Orson Beans Ehefrau ist selbst eine TV-Berühmtheit - sie hatte eine Hauptrolle in „Wunderbare Jahre“

Bean war dreimal verheiratet. Mit seiner ersten Frau bekam er ein Kind, mit seiner zweiten Ehefrau folgten drei weitere. Zuletzt war er mit der bekannten TV-Schauspielerin Alley Mills verheiratet. Mills hatte eine Gastrolle in Dr. Quinn und wurde durch ihre Hauptrolle in der Serie „Wunderbare Jahre“ selbst berühmt.

