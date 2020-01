Ozzy Osbourne: Liegt er im Sterben? Seine Tochter meldet sich zu Wort

Liegt der Musiker Ozzy Osbourne im Sterben? Wie mehrere Medien nun erfahren haben wollen, soll Osbourne tatsächlich auf den Tod warten. Jetzt meldete sich seine Tochter zu Wort.

Liegt Ozzy Osbourne tatsächlich im Sterben?

Ein Bekannter verrät nun, wie schlimm es angeblich um den Musiker steht.

Jetzt meldeten sich aber er und seine Tochter zu Wort.

Update vom 2. Januar 2020, 19.57 Uhr: Nach den Gerüchten, dass Ozzy Osbourne im Sterben läge, meldete sich nun seine Tochter Kelly zu Wort. In einer Instagram-Story erzählte sie, dass sie gut ins neue Jahr gestartet sei. „Ich war mit meiner Familie beim Mittagessen. Dann habe ich den Rest des Tages damit verbracht, mit meinem Vater abzuhängen und zu lachen.“ Dann sei sie nach Hause gekommen und habe all die Nachrichten gelesen. „Manchmal machen mich die Medien krank. Es ist kein Geheimnis, dass mein Vater ein ruppiges Jahr hatte, was seine Gesundheit betrifft, aber zum Teufel noch mal, das ist vollkommener Bullshit.“

Und auch ihr Vater meldete sich nach den Gerüchten selbst zu Wort. Auf Instagram postete er ein Foto von sich und schrieb dazu: „Habt ihr kürzlich irgendwelche guten Nachrichten gelesen?“ Dazu postete er einen Screenshot von Spotify in seiner Story. Darauf zu sehen ist das Cover seines Albums „Down To Earth“ von 2001, von dem er sich gerade die Single „Alive“ (Auf Deutsch: „Am Leben“) anzuhören scheint. Eine deutliche Nachricht von Ozzy Osbourne.

Große Sorge um Rock-Legende: Liegt Ozzy Osbourne tatsächlich im Sterben?

Erstmeldung vom 2. Januar 2020:

Los Angeles - Schock-Nachrichten aus den USA: wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, soll der Musiker Ozzy Osbourne im Sterben liegen. Wie ein Bekannter des Briten gegenüber Radar Online erklärt, liege der 71-Jährige in seinem Haus in Los Angeles und warte auf den Tod.

Hinweise verdichten sich: Liegt Ozzy Osbourne tatsächlich im Sterben?

Demnach habe Osbourne vor lauter Schmerz fast „den Verstand verloren“. Wie der Bekannte weiter erklärt, soll es sogar so schlimm um den Musiker stehen, dass er seine eigene Frau Sharon nicht mehr wiedererkenne. „Er hat sie gefragt, wer sie ist“, berichtet die anonyme Quelle gegenüber dem Portal.

Was genau dem 71-Jährigen fehle ist zwar nicht klar, doch der Bekannte erklärt weiter: „Ozzy hat chronische Schmerzen und fleht, von seinem Leid erlöst zu werden.“

Weihnachtsfoto von Ozzy Osbourne mit Tochter Kelly

Ursächlich dafür könnte unter anderem ein Quad-Unfall im Jahr 2003 gewesen sein. Seitdem habe sich der Gesundheitszustand des 71-Jährigen kontinuierlich verschlechtert, wie der Bekannte des Musikers weiter berichtet. Erst im Oktober hatte Osbourne seine große Tournee bereits zum zweiten Mal abgesagt.

Video: So sah Schock-Rocker Ozzy Osbourne früher aus

