Wegen Liebe zu Michelle: Eric Philippi bekam Morddrohungen

Von: Jonas Erbas

Eigentlich gelten Michelle und Eric Philippi als das neue Schlager-Traumpaar, doch ihr Liebes-Outing passte nicht jedem. Die Folge: wüste Beleidigungen und sogar Morddrohungen.

Köln – Hinter „Falsch dich zu lieben“, dem neuen Liebes-Duett von Michelle (51) und Eric Philippi (26), stecken ehrliche Worte, mitten aus dem eigenen Leben. Denn die Beziehung der beiden Schlagerstars, die man Anfang Juli bei Florian Silbereisens (42) „Schlagerbooom“ offiziell gemacht hatte, kommt nicht bei allen Fans gut an. Manch einer überschreitet die rote Linie dabei deutlich.

Nach Liebes-Outing: Michelle und Eric Philippi bekamen Morddrohungen

Von dem Hass, der Michelle und Eric Philippi nach ihrem Liebes-Outing entgegengeschlagen war, hatte man in der Öffentlichkeit vergleichsweise wenig geahnt. Doch wie das Paar nun bei bild.de enthüllt, liegt hinter den beiden eine nicht immer einfache Zeit: „Ich war erstaunt, wie viel Hass man von fremden Menschen wegen seines Privatlebens erfahren kann. Das ging bis zu Morddrohungen“, berichtet der 26-Jährige.

Der Hintergrund ist ebenso banal wie erschreckend: Schuld an den Anfeindungen sei lediglich der Altersunterschied, so Michelle. „Mit welcher Berechtigung dürfen Menschen über unsere Gefühle füreinander urteilen, ohne uns überhaupt zu kennen? Die Kommentare auf Social Media gingen weit über Mobbing hinaus. Irgendwann hörte ich auf, sie zu lesen. Sonst wäre ich nur noch traurig und verletzt gewesen“, wehrt sich die zweifache Echo-Gewinnerin (u. a. „Schlager Act des Jahres 2002“).

Schlagerstar Michelle trotzt dem Hass: Eric Philippi ist der Mann ihres Lebens

Eric Philippi stört sich vor allem an der Doppelmoral, die bei derartiger Kritik mitschwingt: „Wenn ein 51-jähriger Mann eine junge Frau liebt, interessiert sich niemand dafür. Im umgekehrten Fall werden wir beschimpft.“ An einschlägigen Erfahrungen, die der junge Schlagersänger innerhalb der vergangenen acht Monate machen musste, scheint es nicht zu mangeln: „Fremde pöbeln mich an, Michelle könne meine Mutter sein. Wen geht das etwas an? Es hat doch jeder das Recht, zu lieben oder zu sein, wie er oder sie möchte.“

Beim „Schlagerbooom“ hatten Michelle und Eric Philippi ihre Liebe offiziell gemacht – und im Anschluss viel Hass erlebt. © Future Image/Imago

Doch von all dem Hass, den sie erleben mussten, lässt sich das prominente Paar nicht aus dem Gleichgewicht bringen: „Uns ist es inzwischen egal, was andere über unsere Liebe denken. Wir wissen: Wir gehören zusammen! Eric ist der Mann meines Lebens“, so Michelle entschlossen. Ihr Duett „Falsch dich zu lieben“ werden sie am Samstagabend (2. Dezember) auch live bei Florian Silbereisens „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ (Das Erste; ab 20:15 Uhr) präsentieren. Verwendete Quellen: bild.de, schlager.de