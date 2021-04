JP Kraemer will sein PACE-Museum verändern: „Stecke ein bisschen in der Bredouille“

Im Jahr 2020 hat Jean Pierre „JP“ Kraemer viel Geld und Energie in sein PACE-Museum gesteckt. Weil es aber wegen Corona bislang nicht öffnen darf, plant der Tuner nun Veränderungen.

Dortmund – Das Jahr 2021 begann für den Dortmunder Tuner Jean Pierre „JP“ Kraemer (40) schon mit einem ziemlichen Ärgernis: Auf dem Rückweg von einer Testfahrt krachte ein anderes Auto in sein neues Projektfahrzeug – einen Mazda RX-7. Doch auch sein PACE-Museum (eine Abkürzung für „Performance and Car Education“) am Westfalendamm in Dortmund steht bislang unter keinem guten Stern. Zuletzt berichtete der YouTube-Star etwas verärgert davon, dass er in dem nagelneuen Automobil-Museum einige Umbauarbeiten durchführen müsste, „weil uns ein, zwei Steine in den Weg geschmissen wurden bezüglich der Abnahme – was eigentlich geklappt hätte.“ Doch das größte Problem aktuell sind nicht die Nachbesserungsarbeiten, sondern die Tatsache, dass das fertige Museum seit Monaten wegen der Corona-Pandemie nicht öffnen kann. Aus diesem Grund denkt JP Kraemer nun über grundlegende Veränderungen nach, wie 24auto.de berichtet.

„Ich sitze hier gerade am Tisch, bin am Grübeln und stecke ein bisschen in der Bredouille“, erzählt der Dortmunder Tuner in einer Insta-Story. „Das Museum ist jetzt fast ein halbes Jahr fertig und steht voll mit tollen Autos von Audi, Porsche, BMW und anderen Herstellern – doch ihr wart noch nicht da und könnt nix sehen.“ Das mache so keinen Sinn. Deswegen fragt er seine Follower nun, ob er etwas verändern soll. Ursprünglich habe er nicht vor gehabt, Autos aus der eigenen Tuning-Werkstatt dort auszustellen. „Und jetzt würde ich das Museum vollstellen mit Projektautos von uns“, sagt JP Kraemer. Seine Fans haben offenbar nichts dagegen: Rund zwei Drittel stimmten in seiner Instagram-Umfrage für seinen Plan. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.