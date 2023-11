Große Angst: Nino de Angelo bläst Hochzeit ab

Von: Diane Kofer

Nino de Angelo hatte zum 60. Geburtstag große Pläne: Er wollte seine Freundin Simone Lux heiraten. Doch die Zeremonie in Las Vegas fällt ins Wasser.

Las Vegas – Im Sommer verkündete Nino de Angelo (59) im Interview mit tz.de, dass er zu seinem 60. Geburtstag keine normale Feier geplant hat: Der Sänger hatte vor, seine Freundin Simone Lux in Las Vegas zu heiraten. Doch dazu kommt es jetzt gar nicht. Die Hochzeit am 18. Dezember 2023 ist geplatzt.

Nino de Angelo sagt Hochzeit kurzfristig ab: Davor hat er Angst

Seit 2017 gehen Nino de Angelo und seine Freundin Simone Lux gemeinsamen durchs Leben – und dieses Jahr sollte endlich der nächste Schritt folgen. Doch diesen Plan kann das Paar nicht in die Tat umsetzen: Der Musiker hat Angst, ins Flugzeug nach Las Vegas zu steigen, wo die Zeremonie ausgerechnet an seinem 60. Geburtstag stattfinden sollte.

„Bei der derzeitigen angespannten Weltlage möchte ich es wirklich vermeiden, in ein Flugzeug zu steigen. Ich habe keine Lust, an meinem 60. Geburtstag vom Himmel geholt zu werden“, hält Nino de Angelo im Gespräch mit bild.de fest. Der Musiker könne sich Besseres vorstellen, als unter Todesangst in Richtung Hochzeit zu starten. Mit festem Boden unter den Füßen fühle er sich sowieso sicherer. „Da feiere ich lieber mit meiner Simone in Italien und verschiebe die Hochzeit auf nächstes Jahr“, erklärt er.

Nino de Angelo bläst Hochzeit ab: So reagiert Freundin Simone

Seine Partnerin Simone muss demnach noch etwas darauf warten, bis sie ganz offiziell Nino de Angelos Frau wird. Enttäuscht sei sie aber nicht, wie der 59-Jährige betont. „Sie weiß ja, dass die Hochzeit nur aufgeschoben ist. Meine fünfte Ehe soll diesmal wirklich meine letzte sein“, schildert er. Zudem gebe es für seine Liebste und sich trotzdem Grund zur Freude.

Nino de Angelo wollte im Dezember heiraten – doch er hat die Hochzeits abgesagt. © Imago/ Future Image

An seinem Geburtstag beschenkt er sich und Simone mit einem Hochzeitsgeschenk: „Statt Ringen schenke ich uns zwei identische Uhren“, verrät er im Interview. Dort hat er auch einen romantischen Spruch eingravieren lassen. „Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Love Simone. 18.12.2023“, steht auf der Rückseite.

Dass es für Nino de Angelo schon die fünfte Ehe ist, stört ihn gar nicht. Der Sänger nimmt es mit Humor. „Auf den Standesämtern kennt man mich ja“, witzelt er. Trotz der Hochzeitsabsage läuft das Jahr für Nino de Angelo rund – er ist nach der zweiten Privatinsolvenz bald schuldenfrei. Verwendete Quellen: bild.de