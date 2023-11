RTL-Moderator Marco Schreyl spricht erstmals über Coming-out und Partner

Marco Schreyl hat seine Autobiografie veröffentlicht. Im Buch geht es vor allen Dingen um seine Familie, aber überraschenderweise auch um das Liebesleben des TV-Moderators.

Köln – Marco Schreyl (49) ist seit Jahrzehnten ein bekanntes Gesicht im deutschen Fernsehen. Sein Privatleben hatte der RTL-Moderator aber immer ziemlich gut unter Verschluss gehalten. In seinen Memoiren „Alles gut? Das meiste schon!“ macht er nun aber eine Ausnahme. Darin spricht er erstmals über sein Liebesleben und damit auch über seinen Partner.

Marco Schreyl will offen über sein Liebesleben reden: „Weil das zu mir gehört“

Wie der Moderator im Interview mit „Gala“ verriet, habe er nie verstanden, weshalb „Privatleben an dieser Stelle wichtiger“ sei als sein Job, „der öffentlich ist und um den es geht.“ In seinem neuen Buch will der jahrelange RTL-Mitarbeiter jetzt aber dennoch aus dem Nähkästchen plaudern.

Wie die „Gala“ weiter berichtet, geht es in Marco Schreyls Autobiografie vor allen Dingen um die Huntington-Erkrankung seiner in der Zwischenzeit verstorbenen Mutter Petra. Doch auch sein Liebesleben soll endlich Beachtung finden. „Weil das zu mir gehört und weil es so lange so viele Fragen dazu gab. Für mich war es wichtig, diese Fragen nicht mehr gestellt zu bekommen“, betont der TV-Star im Gespräch mit dem Magazin. In seinem Partner habe Schreyl die große Liebe gefunden. „Es soll als selbstverständlich angesehen werden, dass es eine Person in meinem Leben gibt, die mir alles bedeutet“, merkte er an.

In seinen Memoiren erzählt Marco Schreyl auch von seinem Coming-out

Und da Marco Schreyl in seinem Buch das Hauptaugenmerk auf seine Familie lenkt, kommt eine Geschichte selbstverständlich nicht zu kurz: sein Coming-out. Von dem Kapitel erzählt Schreyl im „Gala“-Interview: „Meinen Eltern zu sagen, wie ich liebe und wen, war ein großer, wichtiger Schritt für mich. Dass das so entspannt funktioniert hat, hat mir im Nachhinein den Mut gegeben und gezeigt, dass es in Ordnung ist, darüber zu sprechen.“

„Alles gut? Das meiste schon!“ ist seit dem 2. November erhältlich. Auch Marco Schreyls Kollegin, RTL-Moderatorin Bella Lesnik, outete sich kürzlich als pansexuell. Verwendete Quellen: gala.de