Wendler verrät nach Jahren: Das ist in der ersten Hotelnacht mit Laura Müller wirklich passiert

Von: Melanie Habeck

Im Sommer 2018 wurden Michael Wendler und Laura Müller offiziell ein Paar. Im Podcast „Die Wendlers“ erinnert sich der Schlagerstar jetzt an seine erste gemeinsame Hotelnacht mit Laura.

Florida – In ihrem Podcast „Die Wendlers“ wollen Michael Wendler (51) und Laura Müller (23) künftig über ihre Beziehung und ihren Alltag sprechen. Dabei enthüllen der Schlagersänger und seine Ehefrau auch pikante Details aus ihrem Liebesleben. In der neuesten Episode denkt das Paar an die Anfänge seiner Beziehung zurück – und verrät, was in der ersten gemeinsamen Nacht tatsächlich passiert ist.

Nach Auftritt in Berlin: Michael Wendler und Laura Müller verbrachten gemeinsame Hotelnacht

In den vergangenen Monaten wurde das Promi-Paar immer wieder heiß diskutiert: Zuletzt geriet Michael Wendler z. B. mit seinem geplatzten Bühnencomeback bei einem Schlagerfestival in die Schlagzeilen. Doch in ihrem Podcast „Die Wendlers“ wollen sich der Musiker und seine Ehefrau Laura Müller auf ihre Liebe fokussieren. Beide können sich noch gut an ihr Kennenlernen erinnern: 2018 habe es vor einem Auftritt des Schlagerstars in Berlin gefunkt. „Ich war schockverliebt, hatte Schmetterlinge im Bauch, du hast mir den Kopf verdreht“, schwärmt der Sänger von der Begegnung.

Michael Wendler war von seiner Laura direkt so verzaubert, dass er sie kurzerhand auf sein Hotelzimmer einlud. Dort sei der Musiker zunächst duschen gegangen. „Ich habe dann zum ersten Mal deinen Popo gesehen und dachte wirklich buchstäblich: DAS ist der Popo vom Wendler. Es war schon sehr aufregend“, denkt die heute 23-Jährige im Podcast an den Moment zurück. Anschließend verbrachten die beiden die Nacht zusammen, Sex hätten sie allerdings nicht gehabt. Da Laura kalt gewesen sei, hätte sie sich mit der Jacke des Wendlers gewärmt. „Sie hat sich angezogen, statt ausgezogen“, scherzt der 51-Jährige.

„Die Wendlers“: Der Podcast von Michael Wendler und Laura Müller Wie viele andere Promis haben sich nun auch Michael Wendler und Laura Müller dazu entschieden, einen gemeinsamen Podcast aufzunehmen. In „Die Wendlers“ soll sich ab August alles um das Leben der beiden drehen. „Freut euch auf unzensierte, spektakuläre Gespräche zwischen Laura Müller und Michael Wendler“, kündigte der Sänger vor Kurzem auf seinem Facebook-Kanal an. Der Podcast ist auf der Plattform „Patreon“ zu finden, ein Abonnement kostet knapp 30 US-Doller.

Seit Sommer 2018 ein Paar: Michael Wendler und Laura Müller hatten es anfangs nicht leicht

Nach der gemeinsamen Hotelnacht blieben Michael Wendler und Laura Müller weiter in Kontakt. Im Sommer 2018 wurden sie offiziell ein Paar. Damals war der Schlagersänger noch mit Claudia Norberg (52) verheiratet, daher hätten die frisch Verliebten mit reichlich Gegenwind zu kämpfen gehabt. „Meine Ehe war schon kaputt, wir waren schon getrennt“, stellt der Musiker klar.

2018 lernten sich Michael Wendler und Laura Müller vor einem Auftritt des Schlagerstars in Berlin kennen. Anschließend verbrachten sie eine Nacht im Hotel. Im Podcast „Die Wendlers“ verrät der Sänger nun, was damals genau geschah. © IMAGO / Future Image & IMAGO / Eibner

Vor Kurzem krönte das Paar seine Liebe mit Nachwuchs: Der kleine Rome Aston erblickte im Juni 2023 das Licht der Welt. Michael Wendler und Laura Müller möchten ihren Sohn jedoch nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Verwendete Quellen: Podcast „Die Wendlers“