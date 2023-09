Patricia Blanco will sich versöhnen: Das hält Papa Roberto davon

Von: Elena Rothammer

Nach dem Zerwürfnis zwischen Roberto Blanco und seiner Tochter Patricia ging diese wieder auf ihn zu. In einer emotionalen Botschaft betonte sie, wie sehr sie ihn liebe. Jetzt meldete sich der Schlagerstar zu Wort.

Ermatingen – Seit Jahren liegen Roberto Blanco (86) und seine Tochter Patricia Blanco (52) im Clinch. Bei der Scheidung von seiner Ehefrau Mireille im Jahr 2004 hatte sich die einstige Dschungelcamperin auf die Seite ihrer Mutter geschlagen. Danach schossen sie öffentlich heftig gegeneinander. Das Ganze eskalierte 2017 bei der Frankfurter Buchmesse, als vor laufenden Kameras wüste Beleidigungen fielen. Jetzt machte die 52-Jährige aber einen großen Schritt auf ihren Vater zu. Doch ist diese tatsächlich bereit für eine Versöhnung?

„Lieb‘ dich über alles“: Patricia reicht ihrem Vater Roberto Blanco die Hand

Zuletzt hatte Patricia Blanco mit ihrem Scheidungskrieg für Aufsehen gesorgt. Ihr Ex Andeas Ellermann (58) traf sich zuletzt erst mit Schlagerstar Heino (84) und schürte Gerüchte um mögliche gemeinsame Musik. Patricia hingegen rollte die Beziehung zu ihrem Vater wieder auf. Unter Tränen wandte sie sich in einer Instagram-Story an den 86-Jährigen.

„Danke für deine Gene, ich hoffe, wir kriegen das noch geregelt. Ich lieb‘ dich über alles“, sagte sie und schlug damit überraschend versöhnliche Töne an. Auch den Streit zwischen ihr und ihrem Vater machte Patricia Blanco wieder zum Thema und meinte: „Das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, dass es gar kein Problem mehr gibt. Er muss mir verzeihen, ich verzeihe ihm.“

So reagiert Roberto Blanco auf Patricias Friedensangebot

Von diesem Gefühlsausbruch bekam auch Roberto Blanco schnell Wind. Im Gespräch mit bild.de kommentierte er diesen: „Als Vater habe ich meiner Tochter in der Vergangenheit immer einen guten Rat mitgegeben, an dem sich auch heute nichts geändert hat: Wenn sie familiäre, private Themen zu regeln hat, dann sind Plattformen wie Instagram und Co. nicht die richtige Adresse. Wenn es tatsächlich darum geht, Fehler der Vergangenheit zu klären, dann ist es ein Thema für die Familie und kein Thema für die Öffentlichkeit.“

Noch zweifelt der „Ein bisschen Spaß muss sein“-Interpret also an der Aufrichtigkeit seiner Tochter. Ganz ausgeschlossen scheint eine Versöhnung aber wohl auch nicht zu sein.

Patricia und Roberto Blanco sind seit Jahren zerstritten. Nun ging sie auf ihren Vater zu. Doch nimmt der Schlagerstar das Friedensangebot an? © IMAGO / APress & IMAGO / Jöran Steinsiek

Doch nicht nur in ihrem Privatleben will Patricia neue Wege gehen. Auch beruflich hat sich die Reality-TV-Bekanntheit umorientiert. Erst kürzlich berichtete Patricia Blanco von einem neuen Job. Verwendete Quellen: Instagram; bild.de