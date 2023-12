Piers Morgan verrät weiteren Namen: Welcher Royal hatte Sorgen wegen Archies Hautfarbe?

Von: Annemarie Göbbel

CNN-Reporter Piers Morgan verrät in einem Clip inmitten des „Endgame“-Dramas um König Charles den bisher geheimen zweiten Royal, der Bedenken wegen Archies Hautfarbe gehabt haben soll.

London – Beim Talk mit US-Moderatorin Oprah Winfrey (69) hatte Meghan Markle (42) 2020 schwere Vorwürfe gegen das britische Königshaus um König Charles III. (75) erhoben, vor allem Fragen nach der Hautfarbe von Baby Archie (4) ärgerten sie. Seit Erscheinen von „Endgame“ (dt. „Endspiel“) von Omid Scobie (42) heißt es, Meghan tat sich vor allem mit den Aussagen von zwei Royals schwer, die Namen behielt sie allerdings für sich.

Piers Morgan nennt neben König Charles den zweiten Namen eines hochrangigen Royals

Seit in der holländischen Übersetzung des Enthüllungsbuches Scobies der Name der Person genannt wurde, die sich laut ihm um die Hautfarbe von Prinz Harrys Sohn sorgte, steht der britische Monarch höchstselbst im Fokus. Omid Scobie wies jedoch alle Fehler von sich, beteuerte, niemals Namen niedergeschrieben zu haben und veranlasste, dass die Ausgabe sofort aus dem Verkauf genommen wurde. Doch im Netz sickerten beide Namen durch.

Dass den Briten der Name des zweiten Royals vorenthalten bleiben sollte, widerstrebte offenbar dem umstritten CNN-Reporter und Royal-Urgestein Piers Morgan (58). In einem Clip benannte er laut New York Post freimütig den zweiten hochrangigen Royal: Damit bringt er mit neben König Charles nun auch Prinzessin Kate (41) in Verruf.

Einordnung der von „Endgame“ ausgelösten Diskussion Der König, berichteten Quellen aus dem Palastumfeld, wollte Meghan gegenüber seine Sorge zum Ausdruck bringen, als er und Prinzessin Kate über König Charles’ damals künftigen Enkel sprachen. Böser Wille oder beiläufige Vorurteile werden ausdrücklich weder dem Regenten noch seiner Schwiegertochter unterstellt – weder von Omid Scobie noch von Piers Morgan. Piers Morgan wurde im Gegenteil nicht müde, die gute Absicht der Royals in seinem Clip zu betonen: „Weil ich nicht glaube, dass irgendjemand aus der königlichen Familie jemals rassistische Äußerungen gemacht hat, und bis es tatsächliche Beweise dafür gibt, dass diese Äußerungen gemacht wurden, werde ich es nie glauben.“

Piers Morgan muss wegen seines Clips mit rechtlichen Konsequenzen rechnen

Beim Interview von Prinz Harry und Meghan Markle mit Oprah Winfrey kam erstmals zur Sprache, was heute noch Folgen für die Royals hat (Fotomontage). © picture alliance/dpa/PA Media | Joe Pugliese/Harpo Productions & Jacob King/dpa

Morgan befindet sich rechtlich gesehen dabei auf dünnem Eis. Der Schritt könnte laut newsweek.com eine Klage nach sich ziehen. Klagen könnte der Buckingham-Palast oder Meghan Markles Anwaltsteam, da sie ein Recht auf Privatsphäre hat: Sie schrieb König Charles III. offenbar einen Brief, in dem möglicherweise einer oder sogar beide Namen enthalten waren.

Scobie beschreibt den Briefwechsel in seinem Skandalbuch, das in der holländischen „Eindstrijd“-Übersetzung berichtet: Meghan und König Charles III. hätten im Anschluss an das Oprah-Winfrey-Interview im März 2021 Briefe ausgetauscht, in denen es angeblich um Archies Sicherheit und Titel ging. In der englischsprachigen Version des Buches hieß es: „Auf den Seiten dieser privaten Briefe wurden zwei Identitäten enthüllt. Gesetze im Vereinigten Königreich hindern mich daran zu berichten, wer sie waren.“ Verwendete Quellen: nypost.com, newsweek.com, dailymail.co.uk