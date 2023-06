Pietro Lombardi feiert Alessios 8. Geburtstag – aber Laura fehlt

Von: Florian Schwartz

Am Montag feierten Pietro Lombardi und Sarah Engels den Geburtstag ihres gemeinsamen Sohnes Alessio. Pietros Verlobte Laura Maria Rypa war allerdings nicht dabei – aus gutem Grund.

Köln – Pietro Lombardi (31) und Ex-Frau Sarah Engels (30) scheinen voll in ihrem Leben als Patchwork-Familie aufzublühen. Das bekommt auch der Nachwuchs zu spüren. Denn am Montag (19. Juni) veranstalteten die beiden eine riesige Gartenparty zum achten Geburtstag ihres gemeinsamen Sohnes Alessio (8). Doch nicht alle Mitglieder des zusammengewürfelten Lombardi-Engels-Clans waren mit von der Partie. Pietros Verlobte Laura Maria Rypa (27) fehlte. Später teilte der Sänger den Grund für ihre Abwesenheit mit.

Pietro Lombardi: Motto-Party für Alessio

Auf seinem Instagram-Profil teilte Pietro Lombardi einige Schnappschüsse von der großen Sause für Alessio. Besonders zu Herzen geht ein gemeinsames Vater-Sohn-Bild, das der stolze Papa auf Instagram mit seinen Fans teilt. Dabei hat Pietro etwas Farbe abbekommen.

„Heute ist dein Tag“, kommentierte Pietro das Bild. Darum hat Alessio auch alle Narrenfreiheit bekommen. Aus diesem Grund durfte der Achtjährige seinen Papa dem Partymotto gemäß auch mit viel Schminke in ein Pokémon verwandeln. Beim gemeinsamen Kuschelfoto hält das Geburtstagskind hierzu auch die Vorlage in die Kamera. „Ich liebe dich“, beendete der Sänger das Posting.

Pietro Lombardi klärt auf, warum Laura nicht da ist

Die Videos in Pietros Instagram-Story lassen jedoch beim genaueren Hinsehen eine Person vermissen: Pietros Verlobte Laura. Bislang gibt es keine gemeinsamen Bilder, die alle Mitglieder der Patchwork-Familie zeigen. Und das, obwohl Pietro und Laura schon seit letztem Jahr verlobt sind und schon einen gemeinsamen Sohn haben. In seiner Instagram-Story klärt der DSDS-Gewinner schließlich auf.

„Da Lauras Mama Geburtstag hatte und Laura mit ihrer Mama schon länger was für heute geplant hatte, konnte Laura nicht beim Geburtstag dabei sein“, entschuldigt Pietro Lauras Abwesenheit. Allerdings kündigte er an, dass sein Sohn und Laura sich noch später sehen würden. Auch scheinen Laura und Alessio gut miteinander auszukommen. „Ich finde es so schön zu sehen, wie die zwei sich verstehen“, schwärmt Pietro weiter. „Alessio hat sich richtig gefreut, Laura zu sehen.“

Dennoch bleibt die Frage offen, ob es inzwischen auch schon zu einem Treffen zwischen Laura und Pietros Ex-Frau Sarah gekommen ist. Die Sängerin offenbarte erst vor wenigen Wochen, dass sie Pietros Verlobte bislang noch nicht kennengelernt hat. Verwendete Quellen: instagram.com/pietrolombardi