Schock-Foto aus Krankenhaus: Pietro Lombardi hat sich übel verletzt - ein Star ist schuld

Pietro Lombardi schockte seine Fans mit Instagram-Storys aus dem Krankenhaus. Der Sänger hatte sich verletzt, schuld daran war AWZ-Star Tijan Njie.

Update vom 31. Mai: Pietro Lombardi wirkt erholt auf seinem neuesten Instagram-Foto. Er küsst seinen Sohn Alessio (3) und schreibt zum Vatertag rührende Zeilen über die Freuden des Papaseins.

Nur der Anblick seiner Hand, die in eine dicke Schiene gepackt ist, überrascht ein paar seiner Fans, die es noch nicht mitbekommen haben. „Was ist mit deinem Arm passiert?“, fragt ein besorgter Follower, woraufhin ein anderer ironisch antwortet: „Schlägerei.“ Pietro verletzte sich Anfang der Woche beim Fußballspielen mit AWZ-Star Tijan Njie.

Ursprünglicher Artikel vom 29.05.2019: Pietro Lombardi verletzt - Dieser Star ist schuld

Köln - Kürzlich lud Pietro Lombardi (26) süße Instagram-Storys mit seinem kleinen Sohn Alessio (3) hoch, die die beiden beim Playstation zocken zeigten. Nur wenig später meldete sich der Sänger erneut auf Instagram mit den Worten zurück: „Hand kaputt. Danke Tijan Nije. Trotzdem verloren. Lombardi kommt stärker zurück“ und markierte den „Alles was zählt“-Star darin. Scheinbar wurden Pietros Schmerzen so schlimm, dass er medizinische Hilfe benötigte: „Ab ins Krankenhaus. Hand komplett ciao.“

Pietro Lombardi zeigt Schock-Foto aus dem Krankenhaus

Das nächste Foto zeigte dann das ganze Ausmaß der Verletzung - Pietro fotografiert seinen ramponierten Arm in einer dicken Schiene. Scheinbar nimmt er die Verletzung mit Humor, denn er witzelt noch „Ole, Ole, passend zum Anzug.“ Doch was war überhaupt geschehen?

Pietro Lombardi verletzte sich beim Fußballspielen mit AWZ-Star

Gegenüber RTL äußerte sich nun AWZ-Star Tijan Njie, wie es zu Pietros Verletzung kam. „Für die, die es nicht wissen, Pietro ist nicht nur ein guter Sänger, sondern auch ein sehr, sehr guter Torwart und wir zocken ab und zu mal in der Soccer-Arena Fußball. Und er ist halt immer im Tor und der hält fast jeden Ball.“, erklärt der Schauspieler und fügt hinzu: „Am Montag ist es leider passiert, dass ich so geschossen habe, dass sein Daumen irgendwie zwischen Ball und Bande kam und er dadurch gebrochen ist.“

Video: Fans in Sorge um Pietro Lombardi

Nachricht an Pietro Lombardi: „Bro, du weißt, ich liebe dich!“

An seinen Kumpel Pietro richtete der RTL-Star etwas betreten seine Genesungswünsche: „Ich weiß, du bist jetzt drei Wochen außer Gefecht und deswegen nochmal an dieser Stelle, gute Besserung, liebe Grüße. Bro, du weißt, ich liebe dich und du weißt, ich habe das nicht extra gemacht!“ Doch trotz der Verletzung tritt Lombardi Mittwochabend in einem Club in Mannheim auf, berichtet mannheim24.de*

+ Der Schauspieler klärt die Hintergründe zu Pietro Lombardis Verletzung auf. © Instagram/Tijan Njie

Kürzlich hatte Pietro Lombardi eine Video-Botschaft an Dieter Bohlen - Pietros Exfreundin Sarah Lombardi ist nämlich die Neue an der Seite des Pop-Titans. Um die brünette Sängerin gingen zuletzt Gerüchte um, sie hätte ein Techtel-Mechtel mit Florian Silbereisen.

