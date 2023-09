Ex-„Suits“-Kollege Meghan Markles postet Foto der Herzogin in lasziver Pose

Von: Annemarie Göbbel

Ein Ex-Kollege Meghan Markles aus der Justiz-Drama-Serie „Suits“ postet Fotos der Herzogin, bei denen man sich fragt, ob sie nicht lieber vorher gefragt worden wäre.

Montecito – Mit 111 Folgen war „Suits“ die Serie seines Lebens. Patrick J. Adams (42) spielte darin die Hauptrolle neben Meghan Markle., deren Hauptrolle im Leben wiederum – wie man weiß – ein britischer Prinz namens Harry (39) als Meghans Ehemann übernahm. Warum Meghan Markles „Suits“-Co-Star Adams ausgerechnet jetzt bei Instagram auf ihre gemeinsame Zeit zurückblickt, gibt Rätsel auf. Ebenso die Auswahl seiner Bilder.

Patrick J. Adams ist seit 2014 als Produzent an der Serie beteiligt und „vermisst seine Freunde“

Der 42-jährige Schauspieler teilte eine Reihe von Bildern hinter den Kulissen des Justizdramas mit der 42-jährigen Herzogin von Sussex und ehemaligen Darstellern. In Adams‘ erstem Instagram-Beitrag teilte er ein Schwarz-Weiß-Foto von sich selbst, wie er in die Kamera starrt, mit der Überschrift: „Machen wir es ernst. Ernsthaft.“

Anschließend teilte er ein Bild von Meghan und „Suits“-Kollegin Sarah Rafferty (50) in einem Büro am Set. Auf dem Bild ist Meghan, in der Rolle der Rechtsanwaltsgehilfin Rachel Zane, barfuß auf dem Boden liegend zu sehen. Ihre Füße hat sie auf einem Sidebord angelehnt. Die ehemalige Schauspielerin trägt ein Business-Outfit bestehend aus einer weißes geknöpften Bluse und einem braunen Kostümrock. Rafferty, die in der Serie als Donna Paulson auftrat, sitzt auf dem Foto auf einem Sofa und hält ein Telefon in der Hand, während sie in die Kamera blickte.

Meghan Markle als Rachel Zane in „Suits“ Meghan spielte sieben Staffeln lang die Hauptrolle in „Suits“ und beendete die Dreharbeiten zu ihrer letzten Staffel im November 2017. Tage später gaben sie und Prinz Harry ihre Verlobung in den Gärten des Kensington Palace in London bekannt – viele von Meghans „Suits“-Kollegen nahmen im Mai 2018 in der St. George‘s Chapel in Windsor Castle an ihrer königlichen Hochzeit teil. Unter Berufung auf die neuesten Nielsen-Daten berichtete Variety, dass „Suits“ vom 21. bis 27. August mit mehr als 2,6 Milliarden Minuten die meistgestreamte Serie zwischen Netflix und Peacock war.

Vermutlich will sich Adams Meghan Markles Bekanntheit zu Nutze machen

„Ich vermisse meine Freunde“, schreibt Adams zu einem weiteren Foto. Weitere Bidler von Adams zeigte ein Kollage mit Schwarzweißfotos verschiedener Mitglieder der „Suits“-Darsteller, beginnend mit einer offenen Aufnahme einer gedankenvollen Meghan oder einer lachenden Meghan unterm Regenschirm. Zwischen den Co-Stars Gabriel Macht (51), Rick Hoffman (53), Max Topplinv (33) und Gina Torres (54) findet sich inzwischen noch ein Bild von Meghan, auf dem deutlich die Sohlen ihrer Stilletos zu sehen sind, während sie sich, die Hände über dem Kopf auf einer Büro-Couch räkelt. „Jeder einzelne von ihnen“, steht recht uneindeutig darunter.

Meghan Markle dürfte es das Trittbrettfahren auf ihrer Bekanntheit zur Bewerbung von „Suits“ durch Ex-Kollege Patrick J. Adams nur mäßig lustig finden (Fotomontage). © Mary Evans/Imago & Stephen Lock/Imago

Bleibt die Frage, was hinter der Aktion steckt. Die Anwaltsserie erlebt derzeit auf Netflix ein Revival und kann dort wieder gestreamt werden. Adams versucht vielleicht, als Produzent, die ohnehin erfolgreichen Zugriffszahlen zu steigern. Anfang des Monats hatte der kanadische Star seine Instagram-Biografie in: „Der Typ aus der Serie, die du dir in dieser App ansiehst, weil dieses Mädchen diesen Prinzen geheiratet hat“, geändert. Jetzt spannt er Meghan als Zugpferd mit Fotos der beliebten Royal vor seinen Karren. In Kontakt scheinen sie jedoch nicht zu stehen: gegenüber Radio Times erwähnte Adams im Oktober 2020, dass ihn „pure Angst“ daran hindere, mit Meghan in Kontakt zu treten. Er wüsste nicht, was er sagen solle, gab er an.

Dabei kennt Meghan das Gefühl nur zu gut. Bei einem Polospiel Prinz Harrys versuchte sie bei der Siegerehrung die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Vielleicht hat sich Adams inzwischen auch getraut, zum Hörer zu greifen. Verwendete Quellen: people.com, radiotimes.com