„Prächtiger Junge“: Kate Middleton zeigt Foto von Prinz George an seinem 9. Geburtstag

Von: Annemarie Göbbel

Happy Birthday, Prinz George! Der älteste Cambridge-Spross feiert am 22.7.2022 seinen 9. Geburtstag. Mama Kate Middleton fotografiert ihren Jungen selbst, er schenkt ihr dafür sein breitestes Lächeln. © picture alliance/dpa/PA Media | The Duchess Of Cambridge

Prinz George zeigt sein breitestes Buben-Lächeln auf dem neuen Porträt zum 9. Geburtstag. Kate Middleton hatte den Finger am Abzug und setzt damit die Tradition fort, jedes Jahr eine neue Aufnahme ihrer Kinder zu zeigen. Royal-Fans warteten schon sehnsüchtig aufs neue Foto.

London – Prinz William (40) und Kate Middleton (40) ließen die Freunde der beliebten Tradition jedes Jahr ein neues Bild von Prinz Georg (9) am Geburtstag zu veröffentlichen, nicht unnötig zappeln. Einen Tag vor seinem Geburtstag am 22. Juli stellen sie die neueste Aufnahme auf ihrem Instagram-Account zur Verfügung. Die Aufnahme zeigt den vermutlich künftigen König Anfang des Montags in seinen Ferien.

Pracht-Junge: Kate Middleton zeigt Foto von Prinz George an seinem 9. Geburtstag

„George wird 9 Jahre alt“ heißt es schlicht unter der hinreißenden Aufnahme auf Instagram, den die Herzogin von Cambridge zur Sicherheit mit einem Geburtstagskuchen-Symbol und einem Luftballon-Emoji als Birthday-Posting kenntlich macht. Wo genau die Familie in den Ferien war, ist nicht bekannt, es ist aber anzunehmen, dass die Aufnahme vom Meer in der Nähe des Landsitzes Anmer Hall geshootet wurde. Prinz George zeigt das herzliche Lächeln seiner Mutter und ist ansonsten seinem Vater Prinz William zum Verwechseln ähnlich.

Im blauen Polohemd grinst er fröhlich in die Kamera, hinter der Kate als Fotografin fungiert. Die dreifache Mutter zeigt auch bei den Geburtstagen von Prinz Georges jüngeren Geschwistern, der siebenjährigen Prinzessin Charlotte und dem vierjährigen Prinzen Louis die Entwicklung ihrer goldigen Kinder. „Was für ein stattlicher Junge!“, „Er sieht William immer ähnlicher“, waren neben vielfachen Glückwünschen die häufigsten Fan-Kommentare.

Seit George ein Jahr alt ist, hält die Herzogin an der Tradition der jährlichen Porträts fest

Kate, die auch das Covershooting zum 75. Geburtstag von Herzogin Camilla für die Zeitschrift Country Life fotografiert hat, transportiert auch hintergründiges in ihren Fotos. So konnte man Georgs Porträt im vergangenen Jahr als versteckte Hommage an Prinz Philip (99, † 2021) seinen Urgroßvater verstehen. Kate zeigte ihren kleinen Prinzen auf einem Land Rover, dem erklärten Lieblingsauto des verstorbenen Ehemanns von Queen Elizabeth II. (96), dessen Sarg sogar auf einer Sonderanfertigung des Fahrzeugs zur letzten Ruhe transportiert wurde.

Für George und seine Geschwister beginnen bald aufregende Zeiten, da der Umzug vom Kensington-Palast nach Berkshire, vermutlich ins Adeleide Cottage auf dem Windsor-Anwesen ansteht. Das Herzogspaar folgt damit Überlegungen, ihren Kindern mehr Freiräume einzuräumen, aber auch zur verstärkten Unterstützung der betagten Monarchin in der Nähe zu sein. Das bringt aber auch einen Schulwechsel für Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis im Herbst mit sich. Verwendete Quellen: people.com, dailymail.co.uk, Instagram #dukeandduchessofcambridge