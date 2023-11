Jubel im Kinosaal: Helene Fischer überrascht bei Disney-Premiere

Von: Diane Kofer

Drucken Teilen

In dem Disney-Film „Wish“ singt Schlagerstar Helene Fischer den Abspann-Song „Weil der Wunsch es wert ist“. Bei der Premiere sorgt sie für eine Überraschung.

Berlin – Am 17. November 2023 ist es so weit: Helene Fischer (39) veröffentlicht einen neuen Song. Bei „Weil der Wunsch es wert ist“ handelt es sich um das Lied, das im Abspann des neuen Disney-Weihnachtsfilms „Wish“ läuft. Bei der Premiere gibt es eine Überraschung und der ganze Saal applaudiert.

„Wish“-Premiere in Berlin: Helene Fischer sorgt für Jubel im Kinosaal

Nach ihrer „Rausch“-Tour im Sommer hat sich Helene Fischer eine kleine Auszeit gegönnt und zuletzt kaum öffentliche Auftritte gehabt. Jetzt steht aber das nächste Projekt an, denn schon am Freitag veröffentlicht die Schlagersängerin ihren neuen Song. „Weil der Wunsch es wert ist“ wird aber keine ganz normale Helene-Fischer-Single, sondern ist die deutsche Titelmusik des Disney-Films „Wish“. Der kommt zwar erst am 30. November2023 offiziell in die Kinos, wurde einem ausgewählten Publikum aber schon im Rahmen der Premiere in Berlin gezeigt.

Hautenger Jumpsuit, XXL-Beinschlitz & Glitzer-BH: Helene Fischers heißeste Bühnenlooks Fotostrecke ansehen

Alle wichtigen News aus Promi- und TV-Welt jetzt über unseren WhatsApp-Kanal abonnieren.

Influencer Benjamin Adami teilt auf Instagram Eindrücke von der „Wish“-Premiere im Berliner Zoo Palast. In einem Video zeigt er die wohl größte Überraschung für die Zuschauer im Kinosaal: Schlagerqueen Helene Fischer meldet sich höchstpersönlich mit einer Botschaft. „Lass euch verzaubern von Disneys neustem Meisterwerk und vielleicht erkennt ihr ja, wer den Song im Abspann singt. Also ich würde an eurer Stelle bis ganz zum Schluss bleiben. Ich wünsche euch von ganzem Herzen einen unvergesslichen Kinoabend“, sagt sie in einem Video, das auf der Leinwand gezeigt wird und bekommt tosenden Applaus.

Giovanni di Lorenzo packt über schwieriges Helene-Fischer-Interview aus Private Details hält Helene Fischer grundsätzlich für sich. Zeit“-Chefredakteur und „3nach9“-Gastgeber Giovanni di Lorenzo packte nun aus, wie schwer es deswegen war, ein Interview mit der Schlagersängerin zu führen. Ihr Management hatte im Nachhinein ganze Passagen gekürzt und angepasst. „Nur wenige Stunden vor dem Andruck kam dann eine Fassung, in der so viel verändert und gestrichen worden war, wie ich es in meinem ganzen Berufsleben noch nie erlebt hatte“, schilderte er. Quelle: focus.de

Helene Fischers neuer Song: Bühnen-Premiere bei „Wetten, dass ..?“?

Von dem Song selbst ist in dem Clip noch nichts zu hören. Dafür müssen die Fans aber auch nicht bis zur Veröffentlichung des Kinofilms warten – Helene Fischers neues Lied wird schon früher veröffentlicht. Wann sie ihn live performt, ist aber noch nicht klar. Einige ihrer Fans hoffen darauf, dass es schon im November der Fall sein wird. Die Musikerin soll zu Gast bei „Wetten, dass ...?“ sein.

Die Gästeliste für den letzten Auftritt von Thomas Gottschalk (73) als Moderator der Kultsendung ist zwar noch nicht offiziell bekannt, der TV-Star hat sich aber in seinem Podcast verplappert. Er hat unter anderem ausgeplaudert, dass Helene Fischer und Rapperin Shirin David (28) einen Auftritt haben werden. Auch der Besuch eines Reality-TV-Stars war im Gespräch – doch Thomas Gottschalk machte sich über Iris Klein (56) nur lustig. Verwendete Quellen: Instagram/ benny.adami