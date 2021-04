Prinz Christian von Dänemark zieht aus: Abschied von seinen Eltern Mary & Frederik

In der Familie von Kronprinz Frederik von Dänemark steht demnächst eine große Veränderung an: Prinz Christian wird ausziehen und nach den Sommerferien ein Internat besuchen.

Kopenhagen – Wie jetzt bekannt wurde, steht für den ältesten Sohn von Kronprinz Frederik (52) und seiner Ehefrau Kronprinzessin Mary (49) schon bald einer neuer Lebensabschnitt an.

Prinz Christian von Dänemark wird Schloss Amalienborg in Kopenhagen verlassen* und nach den Sommerferien das Herlufsholm Gymnasium in Næstved besuchen. Knapp 90 Kilometer werden den Teenager dann von seinen Eltern und seinen Geschwistern Isabella (13), Vincent (10) und Josephine (10) trennen. In einer offiziellen Mitteilung hat das Königshaus dazu folgendes Statement abgegeben: „Ende Juni absolviert Seine Königliche Hoheit Prinz Christian die neunte Klasse der Tranegårdskolen in Gentofte, wo der Prinz seit der 0. Klasse Schüler ist. Der Prinz will seine Schulbildung am Herlufsholm Gymnasium in Næstved fortsetzen, wo er sich nach den Sommerferien für das Internat der Schule angemeldet hat." In Dänemark beginnt die Schule mit der Klasse 0, einer Art Vorschulklasse. Wie „Royal Central" berichtet hat Christians neue Schule einen sehr anspruchsvollen Ruf. Schon einige Schüler seien den Anforderungen nicht gewachsen gewesen und hätten das Gymnasium nach kurzer Zeit wieder verlassen müssen.