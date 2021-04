Prinz Christian von Dänemark: Mit Königin Margrethe II. beim Gottesdienst

Prinz Christian wird in wenigen Wochen endlich konfirmiert. Mit Unterstützung seiner Großmutter Königin Margrethe II. bereitet er sich schon jetzt auf diesen besonderen Tag vor.

Fredensborg – Im dritten Anlauf soll es endlich klappen: Nachdem zwei Termine im letzten Jahr aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, soll die Konfirmation von Prinz Christian (15) nun in wenigen Wochen am 15. Mai stattfinden. Wie es sich für einen fleißigen Konfirmanden gehört, bereitet sich der zukünftige dänische Thronfolger auch schon gewissenhaft auf dieses wichtige Ereignis vor.

Zusammen mit seiner Großmutter Königin Margrethe (81) besuchte Prinz Christian kürzlich die Asminderød-Kirche in Fredensborg*, wo die königliche Familie um Kronprinz Frederik (52) aktuell auf ihrer Sommer-Residenz weilt. Für seine anstehende Konfirmation muss der Teenager im Vorfeld an mehreren Gottesdiensten teilnehmen. Wie das Portal „Royal Central“ berichtet, fanden die Regentin und ihr Enkel nach der Zeremonie noch etwas Zeit, um ein paar Worte mit dem örtlichen Pfarrer Simon A. Drigsdahl zu wechseln. Für Prinz Christians Konfirmation am 15. Mai in der Schlosskirche Fredensborg wird dann aber Bischof Henrik Wigh-Poulsen (61) verantwortlich sein.

Aufgrund der Corona-Beschränkungen wird es im Anschluss an den Konfirmationsgottesdienst kein großes Fest geben. Christian wird den Tag vermutlich nur mit seinen engsten Angehörigen verbringen.