Prinz Harry blamiert sich im ZDF-Sportstudio beim Torwandschießen

Von: Melanie Habeck

Im Rahmen der „Invictus Games“ ist Prinz Harry aktuell in Deutschland. Am Samstag stattete er dem ZDF-Sportstudio einen Besuch ab – und musste dort sein fußballerisches Können unter Beweis stellen.

Mainz – Zum ersten Mal finden die „Invictus Games“ in Deutschland statt. Daher ließ es sich Prinz Harry (38) natürlich nicht nehmen, zur großen Eröffnungsfeier nach Düsseldorf zu reisen. Immerhin hat der Sohn von König Charles III. (74) das internationale Sportereignis für Soldatinnen und Soldaten 2014 ins Leben gerufen. Der 38-Jährige konnte am Samstagabend jedoch nicht lange in Düsseldorf bleiben, denn er war im ZDF-Sportstudio eingeladen – und erlebte dort live im Fernsehen eine mächtige Pleite.

Vor laufenden Kameras: Prinz Harry verfehlt gleich mehrmals die Torwand

Wenige Stunden zuvor zeigten sich die Düsseldorfer Royal-Fans noch enttäuscht, dass Prinz Harry keine Zeit für Autogramme und Fotos gehabt hatte. Doch in Mainz war die Vorfreude auf den 38-Jährigen trotzdem riesengroß: Als der berühmte Gast das ZDF-Sportstudio betrat, wurde er vom Publikum mit einem tosenden Applaus begrüßt. „Das war ein sehr warmherziger Empfang“, schwärmte Prinz Harry im Interview mit Katrin Müller-Hohenstein (58) im Anschluss von den deutschen Fans.

Prinz Harry nutzte seinen Besuch im ZDF-Sportstudio allen voran dafür, über die „Invictus Games“ zu sprechen. Doch das ZDF hatte auch noch andere Pläne mit dem zweifachen Vater: Er sollte beim Torwandschießen sein fußballerisches Können präsentieren. „Was passiert, wenn man keinen trifft?“, zeigte sich der Mann von Meghan Markle (42) direkt skeptisch. Und seine Vorahnung verwirklichte sich: Trotz sechs Versuchen landete Prinz Harry nicht einen Treffer.

Guter Verlierer: Prinz Harry lässt sich von Fußballpleite nicht die Laune verderben

Die Fußball-Blamage hatte Konsequenzen für Prinz Harry. Da Verteidigungsminister Boris Pistorius (63) zwei Treffer landete, drohte dem Briten als Verlierer eine Strafe. Er musste sich vor laufender Kamera einen Mainz 05-Schal umlegen. Der 38-Jährige nahm es mit Humor und hatte sogar noch einen flotten Spruch parat: „Ist das jetzt der neue Fußballtrainer für Deutschland? Das könnte er doch noch nebenher machen“, grinste er mit Blick auf den SPD-Politiker.

Im Rahmen der „Invictus Games“ besuchte Prinz Harry am Samstag das ZDF-Sportstudio. Dort sollte er beim Torwandschießen seine Fußballer-Fähigkeiten zeigen – doch der 38-Jährige traf nicht ein einziges Mal. © ZDF/ZDF

Nicht nur im TV kann Prinz Harry punkten: Kürzlich rührte er die internationalen Royal-Fans auch mit einer bewegenden Rede über seine verstorbene Großmutter Queen Elizabeth II. (†96). Verwendete Quellen: ZDF/das aktuelle sportstudio