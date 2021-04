Prinz Harry: Er bleibt bis zum Geburtstag der Queen bei seiner Familie in England

Nach der Beerdigung von Prinz Philip wollte Prinz Harry schnell zurück zu seiner schwangeren Frau Meghan, doch er will auch an der Seite der Queen zu ihrem 95. Geburtstag sein. Seine Entscheidung.

Obwohl es zunächst danach aussah, als wolle Prinz Harry sofort nach der Beerdigung zurück zu Frau und Kind, um an der Seite der Herzogin die Geburt seines zweiten Kindes zu erwarten, hat er sich umentschieden und nutzt die Zeit offenbar auch für Gespräche mit seinem Bruder Prinz William (38), seiner Frau Kate (39) und seinem Vater Prinz Charles (72), der inzwischen auf seinen Landsitz in Wales in Kontemplation zurückgezogen hat.

+ Prinz Harry bei der Trauerfeier für Prinz Philip in der St. George‘s Kapelle auf Schloss Windsor. © dpa/PA Wire | Yui Mok

Prinz Harry möchte gerne zum 95. Geburtstag der Königin Elizabeth II., seiner Großmutter in England bleiben. Wie der britische Standard berichtet, möchte er so flexibel wie möglich reagieren können, falls Meghan in braucht. Bei der Strecke London – Los Angeles kann man tatsächlich nicht wirklich von flexibel sprechen, deshalb hat Prinz Harry seine Prioritäten klar formuliert. (wie 24royal.de berichtet)*

Alleine bleibt die Queen nicht zurück. Auch wenn sie nach 73 Jahren Ehe ohne Prinz Philip an ihrer Seite feiern muss. Der Herzog von Edinburgh war am 9. April verstorben und am Samstag auf Schloss Windsor beigesetzt worden. *24royal.de ist ein Angebot der IPPEN.MEDIA

