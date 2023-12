„Größte Verlierer Hollywoods 2023“: Meghan und Harry erhalten Spott-Auszeichnung

Prinz Harry und Meghan Markle sprachen im Laufe des Jahres offen über ihren Streit mit der Royal Family. Dafür bekamen sie einen Negativtitel verliehen.

Los Angeles – Dass es in der britischen Königsfamilie einige handfeste Meinungsverschiedenheiten gibt, ist längst kein Geheimnis mehr. Insbesondere die Beziehung zwischen Prinz Harry (39) und seiner royalen Verwandtschaft gilt als äußerst angespannt, um es vorsichtig auszudrücken. Seit der Sohn von König Charles III. (75) sich unerwartet dazu entschloss, seine royalen Pflichten abzugeben und mit seiner Frau Meghan Markle (42) in die USA zu ziehen, scheint sich das Verhältnis weiter zu verschlechtern. Dazu beigetragen haben vor allen Dingen die öffentlichen Auftritte der Sussexes – die ihnen jetzt eine besondere Auszeichnung bescheren.

Harry und Meghan werden als „Größte Verlierer Hollywoods 2023“ betitelt

Nachdem Harry und Meghan in einem Interview mit der amerikanischen Showbiz-Größe Oprah Winfrey (69) über ihre schlechten Erfahrungen mit den britischen Royals ausgepackt hatten, veröffentlichten der Prinz und seine Gattin Ende Dezember 2022 auf Netflix bekanntlich die kontroverse Dokumentar-Serie „Harry & Meghan“. In dem Programm berichten sie ausführlich von ihrem angeblichen Martyrium. Prinz Harrys Autobiografie „Spare“ (auf Deutsch: „Reserve“) ging Anfang dieses Jahres in eine ähnliche Richtung, und enthielt unter anderem explosive Anschuldigungen gegen seinen Bruder, den britischen Thronfolger Prinz William (41).

Nicht bei allen kam das gut an, wie sich spätestens jetzt zum Jahresende zeigt. Vom US-Filmmagazin The Hollywood Reporter erhielten der Herzog und die Herzogin von Sussex nämlich die Spott-Auszeichnung als „Größte Verlierer Hollywoods 2023“ für ihre „weinerliche Netflix-Dokumentation“ und Prinz Harrys „weinerliche Biografie“.

Harry und Meghan werden weiterhin für ihren Umzug in die USA kritisiert

Auf die Liste der größten Verlierer Hollywoods im zurückliegenden Jahr schafften es Harry und Meghan außerdem, weil sie „vor einem Leben voller Zeremonien im Dienste der Öffentlichkeit geflohen sind, um ihren Promi-Status in den Vereinigten Staaten zu Geld zu machen.“ Wie unter anderem die Daily Mail berichtet, sinken der Sohn von Prinzessin Diana (1961-1997) und seine Ehefrau kontinuierlich auf der weltweiten Beliebtheitsskala.

Das macht sich für sie inzwischen auch beruflich bemerkbar: Mitte des Jahres zog der Musik-Streaminggigant Spotify bei Meghans Podcast „Archetypes“ den Stecker: Das Format wurde nach nur einer Staffel abgesetzt. Auch die Spendeneinnahmen von Archewell, der Wohltätigkeitsorganisation der Sussexes, schrumpften im vergangenen Jahr ganz erheblich, sodass sogar auf das Jahr gesehen ein Verlust entstand. Vielleicht auch deswegen wird immer wieder von Plänen über ein mögliches Comeback von Prinz Harry und seiner Partnerin berichtet. Verwendete Quellen: Hollywood Reporter, Daily Mail