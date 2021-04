Prinz Philip: Seine Verwandtschaft aus Deutschland kommt zur Beerdigung

Wenn Prinz Philip am 17. April auf Schloss Windsor seine letzte Ruhe findet, werden auch Verwandte aus Deutschland dabei sein und dem Herzog von Edinburgh die letzte Ehre erweisen.

Windsor – Neben Queen Elizabeth II. (94), Prinz Philips Kindern Charles (72), Anne (70), Andrew (61) und Edward (57) sowie weiteren nahen Angehörigen der britischen Königsfamilie werden bei der Trauerfeier für den verstorbenen Prinzgemahl auch Vertreter aus Deutschland anwesend sein.

Mütterlicherseits hatte Prinz Philip deutsche Vorfahren und seine Schwestern waren allesamt ebenfalls mit Deutschen verheiratet. So kommt es, dass nun die Nachkommen Bernhard, Prinz von Baden (59), Heinrich Donatus, Prinz Landgraf von Hessen (54) und Philipp, Prinz zu Hohenlohe-Langenburg (51) neben der Royal Family in der St. George’s Chapel auf Schloss Windsor von Prinz Philip Abschied nehmen können*. Wie das britische „Hello Magazine“ berichtet, befänden sich die Gäste aus Deutschland derzeit noch in Quarantäne in Ascot. Auch Prinz Philips Enkel Harry (36), der vor einigen Tagen aus Los Angeles nach London gereist ist, wurde zunächst aufgrund der geltenden Corona-Regeln isoliert untergebracht. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.