Prinz Philip: Die Beerdigung des Duke of Edinburgh – Ticker

Die Beerdigung und Trauerfeierlichkeiten des Duke of Edinburgh, Prinz Philip, Ehemann von Queen Elizabeth II., findet am Samstag auf Schloss Windsor statt. Alle Infos hier im Ticker.

Windsor – 30 Mitglieder der royalen Familie werden am Samstag, dem 17. April 2021, zu Ehren Prinz Philips erwartet. Hier geht es zum ausführlichen Ticker zur Beerdigung von Prinz Philip von 24royal.de*. Mit 99 Jahren ist der Duke of Edinburgh auf Schloss Windsor verstorben. Der Ehemann von Queen Elizabeth II.* (94) hinterlässt nicht nur in der Royal Family eine große Lücke, sondern auch das britische Volk trauert um Prinz Philip.

Prinz Philip: Trauerfeier und Beisetzung des Prinzgemahls im deutschen Fernsehen

Für RTL melden sich ab 14.00 Uhr Moderatorin Frauke Ludowig, Adelsexperte Michael Begasse und Guido Maria Kretschmer mit einem „Exclusiv Spezial Goodbye, Prinz Philip!“. Ab 12.00 Uhr zeigt der Sender zwei Dokus über die britische Königsfamilie*. Zu der Beerdigung und Trauerfeier von Prinz Philip* dürften Prinz Harry (36) als auch Prinz Andrew (61) nicht in Uniform erscheinen, allerdings setzte sich Queen Elizabeth II. darüber hinweg und änderte den Dress Code, berichtet 24royal.de*.

+ Die Beerdigung von Prinz Philip wird von Royal-Fans auf der ganzen Welt an den Bildschirmen verfolgt. © dpa/EPA/Karel Prinsloo

SAT.1 zeigt am Samstag ab 14.30 Uhr „Abschied von Prinz Philip - SAT.1 Spezial“. Adelsexpertin Vanessa Blumhagen und Moderator Daniel Boschmann führen durch die dreieinhalbstündige Sendung. Entertainer Ross Antony berichtet live aus London. Der gebürtige Brite und reist extra für die Trauerfeier und Beerdigung von Prinz Philip in die britische Hauptstadt. Lili Becker ist Gast der Sondersendung.

Der Nachrichtensender WELT überträgt von 14.30 bis 18 Uhr. Im Studio in Berlin moderiert Tatjana Ohm. Vor Ort in London ist Reporterin Daniela Will. Der Nachrichtensender ntv überträgt die Trauerfeier von 15.25 bis 17.30 Uhr live. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

