Kurioser Deal: König Charles‘ seltsame Absprache mit Kate Middleton und Prinz William

Von: Annemarie Göbbel

Jahrzehntelang war König Charles nur Anwärter auf den Thron, jetzt hat er es offenbar gründlich satt, die zweite Geige zu spielen. Es heißt, er habe jetzt ein genaues Auge auf die Zeiten der Royals im Rampenlicht.

London – Zum Thronfolger wurde König Charles III. (74) bereits 1952 mit drei Jahren. Von 2017 an ist er der am längsten amtierende Prinz von Wales gewesen. Er war auch der erste Thronfolger überhaupt, der seine Mutter bei der Krönung zur Queen (96, † 2022) gesehen hat. Oder anders gesagt: Der amtierende Monarch dürfte es gründlich satthaben, die zweite Geige zu spielen.

König Charles hat es offbar leid, als Monarch nicht an erster Stelle zu stehen

Seit der Regent in der Westminster Abbey zum König gekrönt wurde, wurde oftmals die tiefgreifende Frage gestellt, wie er seine Regierungszeit gestalten werde, besonders im Vergleich zu seiner Mutter. Auch die Frage nach Prinz Williams (41) Rolle als künftiger König war schnell auf dem Tisch. Und welche Rolle würde auf Prinzessin Kate (41) zukommen?

Fünf Monate nach dem historischen Tag liegen die Karten offen. Doch scheinbar nicht im Sinne des Königs. Die unangenehme Realität sei, so berichtet es Clive Irving, Autor des Werkes „The Last Queen“ und royaler Kolumnist bei The Daily Beast, dass Prinz William dem amtierenden König etwas von der Macht stehle. Die Erklärung folgt: „Es besteht das starke Gefühl, dass William die Stimmung und die Realitäten vor Ort viel besser versteht, als Charles es jemals tun wird.“

Die Ex-Royals waren Teil der Umfrage Prinz Harry (39) rangiert mit 31 Prozent hinter Königin Camilla (76), wobei YouGov darauf hinweist, dass er einst ähnliche Sympathiewerte wie sein älterer Bruder William genoss. Harrys Ehefrau Herzogin Meghan (42) liegt mit 24 Prozent auf dem zweitletzten Platz, während Prinz Andrew (63) sich mit dem letzten Platz begnügen muss.

Um nicht ins Hintertreffen zu geraten, gibt es künftig eine Regelung

Damit er nicht erneut ins Hintertreffen gerate, hätte sich der König einen Workaround ausgedacht. Irving erklärt: „Sie haben eine Art Übereinkunft darüber ausgearbeitet, wie viel, Licht der Öffentlichkeit‘ jedem Royal zugestanden werde, denn Charles sei immer sehr neidisch darauf, wenn andere im Mittelpunkt stünden“, teilt Irving mit. In dem Deal sei prozentual geregelt, wie viele öffentliche Auftritte (und damit einhergehender Popularität) dem Thronfolgerpaar zukommen solle.

Sollte die Information stimmen, ist König Charles nicht nur als bekennender Klima-Rebell und Naturliebhaber, sondern neuerdings auch als Zahlenfuchs unterwegs. Zwar sei der genaue Prozentsatz unklar, räumt Irving ein, doch vielleicht 40:60 sei das Verhältnis, welches für die Vereinbarung funktionieren werde. 60 Prozent „Rampenlicht“ für den König, versteht sich. Keine kluge Wahl, seinem Sohn nicht den Löwenanteil zu geben, legt sich Irving weiter fest.

Schwer vorstellbar, doch ein Insider bleibt dabei: „Sehr eifersüchtig“ soll König Charles auf seinen Sohn Prinz William und Prinzessin Kate sein (Fotomontage). © Stephen Lock/Imago & Moritz Thibaud/Imago

Eine kürzlich von YouGov durchgeführte Umfrage hat laut Express ergeben, dass 74 Prozent der Briten eine positive Einstellung zum Prinzen von Wales hätten. Damit bekommt Prinz William die Höchstpunktzahl im britischen Königshaus. Überraschend landete Prinzessin Anne (72) auf dem Platz hinter William, dann erst folgt Ehefrau Kate auf dem dritten Platz. König Charles stehe mit 60 Prozent erst an vierter Stelle, gefolgt von Prinz Edward (59), der mit 54 Prozent Platz 5 erzielt habe. Königin Camilla werde nur von 47 Prozent der Öffentlichkeit positiv gesehen. Verwendete Quellen: express.co.uk, mirror.co.uk