Nach Bruder Guillaume: Prinzessin Alexandra von Luxemburg erwartet ihr erstes Kind

Von: Annemarie Göbbel

Zum ersten Mal schwanger! Prinzessin Alexandra von Luxemburg und ihr Ehemann Monsieur Nicolas Bagory erwarten ihr erstes Kind. Die Geburt ist für das Frühjahr geplant.

Luxemburg – Großartige Neuigkeiten kommen aus dem kleinen Erzherzogtum Luxemburg: Prinzessin Alexandra von Luxemburg (32) und ihr Ehemann Nicolas Bagory (35) geben bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwarten.

Acht Monate nach der Traumhochzeit gibt es die glücklichen Neuigkeiten von Prinzessin Alexandra

Acht Monate nach ihrer Märchenhochzeit verkündet der Palast die frohe Botschaft an. Im Frühjahr 2024 soll es so weit sein. „Der Großherzog, die Großherzogin und die Mitglieder der beiden Familien freuen sich mit Ihnen über dieses große Glück“, heißt es in dem Statement. Alexandra ist das vierte Kind und die einzige Tochter von Großherzog Henri (68) und Großherzogin Maria Teresa (67).

Doch Luxemburg ist mit reichlich Nachwuchs gesegnet. Nachfolger Guillaume (42) schwebt derzeit selbst noch im Babyglück. Bereits am 27. März wurden er und Ehefrau Prinzessin Stéphanie (39) zum zweiten Mal Eltern. Mit Baby François und seinem großen Bruder Charles (3) darf sich das ungeborene Kind schon in bester Gesellschaft auf Augenhöhe wissen.

Henri und Maria Teresa von Luxemburg sind schon vielfache Großeltern

Das Erzherzogtum Luxemburg ist mit Kindern gesegnet: Nachfolger Guillaume von Luxemburg und Ehefrau Stéphanie von Nassau haben schon zwei Jungs, jetzt folgt Prinzessin Alexandra (li.) mit ihrer Schwangerschaftsbotschaft (Fotomontage). © Geert Vanden Wijngaert/dpa & Niviere David/Imago

Auch Ehefrau Claire von Bruder Nummer zwei in der Erbfolge Felix von Luxemburg (39) trug die frohe Botschaft gar selbst über ihren Instagram-Account erfreut in die Welt: „Prinzessin Alexandra ist schwanger! Sie und ihr Mann Nicolas erwarten ihr erstes Baby im Frühjahr 2024. Amalia, Liam und #BabyNassau3 bekommen bald eine neue Cousine. Herzlichen Glückwunsch an das Paar, das bald zum ersten Mal Eltern werden wird. Ich kann es kaum erwarten, ihr kostbares Baby zu sehen!“, schrieb die künftige Dreifachmama.

Claire ist selbst zum dritten Mal schwanger und erwartet nach Amalia (9) und Liam (7) ihr drittes Kind. Bleibt von den fünf Geschwistern noch Louis von Luxemburg (37) mit seinen bald volljährigen Kindern Gabriel (17) und Noah (16), sowie Sèbastien (31), der bisher noch kinderlos ist. Auch beim deutschen Adel sind bei Georg Alexander Herzog zu Mecklenburg und seiner Frau Hande Babynews angesagt. Verwendete Quellen: Instagram @hrhprincessclaire @courgrandducale