„Geschmacklos“: „The Crown“-Fans außer sich über Darstellung von Prinzessin Diana in letzter Staffel

Von: Annemarie Göbbel

Die beliebte Serie „The Crown“ ist in der finalen Staffel in der Neuzeit angelangt. Dianas Unfalltod sollte nicht gezeigt werden, doch an der Umsetzung scheiden sich die Geister.

London – Lange hatten die „The Crown“-Fans auf die finale Staffel gewartet. Die Serie ist in seiner 6. Auflage in der Neuzeit angekommen und fängt Ende der 90er die Lebensgeschichte Queen Elizabeth II. (96, † 2022), gespielt von Imelda Staunton (67), bis in die frühen 2000er begleiten. Dazu gehört der Tod Prinzessin Dianas (36, † 1997) nach der Scheidung der Ehe von König Charles III. (74). Der schreckliche Unfalltod sollte aus Pietätsgründen nicht gezeigt werden.

An der Visualisierung der Figur Prinzessin Dianas schieden sich die Geister

Doch die Macher können die Schlüsselmomente der Zeit, darunter Tony Blairs (70) Ernennung zum Premierminister und auch den tragischen Tod von Prinzessin Diana, nicht aussparen. Anfang dieses Jahres wurde dann bekannt, dass die Chefs der Show die umstrittene Entscheidung getroffen hatten, „belastende“ nachgestellte Szenen aus dem Autounfall der Prinzessin von Wales in Paris im August 1997 zu zeigen.

Erste Berichte behaupten nun laut The Sun, die verstorbene Königin der Herzen werde als Geist in der Serie erscheinen. Vor dem Hintergrund ihrer lebenden Söhne Prinz William (41) und Prinz Harry (39) eine grausige Lösung, finden die Fans. In einer fraglichen Szene soll sie angeblich in geisterhafter Gestalt vor ihrem Ex-Mann und der Königin erscheinen.

The Crown, Staffel 6 – Sendetermine Der erste Teil der sechsten Staffel von The Crown startet am 16. November auf Netflix, während Teil zwei am 14. Dezember erscheint.

Die „Geisterstunde mit Prinzessin Diana“ erntet Kopfschütteln und Unverständnis

Ein Netflix-Insider will die Szenen indes anders verstanden wissen. Die gespenstischen Visionen von Diana seien „Visualisierungen innerster Gedanken“ und nicht „übernatürlich“. Achtung Spoiler! Daily Mail berichtet, dass Prinzessin Diana in der Szene zu Charles sagen werde, nachdem er im Leichenschauhaus über ihrem Körper geweint hat: „Danke, dass du im Krankenhaus warst. So rau, kaputt – und gutaussehend. Das nehme ich mit“.

Dominic West (Prinz Charles) und Elizabeth Debicki (Prinzessin Diana) spielen das Prinzenpaar von Wales, das Queen Elizabeth (Imelda Staunton) an den Rand der Verzweiflung bringt (Fotomontage). © Netflix/Imago & picture alliance/dpa/Netflix | Schröder+Schömbs PR GmbH

Ebenfalls direkt auf die Tränendrüse geht jedenfalls dieser überlieferte Satz, den Diana an Charles III. richten soll: „Du weißt, dass ich dich so sehr geliebt habe. So sehr, auch so schmerzhaft. Das ist jetzt vorbei. Wenn ich weg bin, wird es für alle einfacher sein“. Royal-Fans äußerten sich zu der Entscheidung. „The Crown ist Fiktion, aber Diana-Geisterszenen sind wirklich geschmacklos, selbst für eine fiktive Show.“

Ein anderer fügte hinzu: „Ich habe die ersten beiden [Staffeln] gesehen. Mitte der dritten Staffel habe ich das Interesse verloren. Es ist geschmacklos, PD [Prinzessin Diana] auf diese Weise einzubeziehen. Wann darf diese Frau in Frieden ruhen?“

Ein weiterer Fan tobte: „Warum schaut sich irgendjemand den Blödsinn an, der #TheCrown ist? Mit Autoren und Produzenten, die sich dieses Gruselfest einfallen lassen?!?“. Im Vorfeld des Drehs war bekannt geworden, dass es die Todesszenen Dianas in „The Crown“ auch der Crew zu weit gingen. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, thesun.co.uk