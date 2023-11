„Schamlos ausgenutzt“: Prinzessin Dianas Fashion-Glanz sollte auf Kate und Meghan abfärben

Von: Annemarie Göbbel

Prinzessin Diana war eine Mode-Ikone. Um an ihre Beliebtheit anzuschließen, sollen sowohl Kate Middleton als auch Meghan Markle vom Palast zum Imitieren gedrängt worden sein.

Windsor – Prinzessin Dianas (36, † 1997) mutige Kreationen ließen sie schon in jungen Jahren in den Fashion-Olymp aufsteigen. Wie sympathisch von ihren Schwiegertöchtern Kate Middleton (41) und Meghan Markle (42), immer wieder in Anlehnung an Dianas ikonische Outfits aufzutauchen und so an sie zu erinnern. Zumindest dachte man das bisher.

Beliebtheit und Glanz Prinzessin Dianas sollten auf ihre Schwiegertöchter übergehen

Doch jetzt entzaubert ein neues Skandalbuch die Hommagen an die viel zu früh verstorbene Mutter Prinz Harrys (39) und Prinz Williams (41). Der Palast hätte die anhaltende Popularität von Prinzessin Diana „schamlos ausnutzt“, indem er unter anderem die Frauen von Prinz Harry und Prinz William ermutigte, ihre Mode nachzuahmen, um „einen Teil von Dianas Glanz auf sie abfärben zu lassen“, schreibt „Endgame“-Autor Omid Scobie (42).

Neben Looks, die an Dianas frühere Ensembles erinnern, tragen sowohl Meghan als auch Kate regelmäßig Schmuckstücke aus der Sammlung ihrer Schwiegermutter. Doch damit nicht genug. Scobie beruft sich auf eine geheime Quelle und verrät, dass diese Entscheidungen „immer mit Prinz William und Prinz Harry besprochen“ würden. Was für Meghan bald vorbei war, geht für Kate weiter.

Prinzessin Kate und Prinzessin Diana zeigen sich bei historischen Anlässen ähnlich Eine der denkwürdigsten Anspielungen Kates auf Prinzessin Diana ereignete sich 2018, als Kate und William ihr drittes Kind, Prinz Louis (5) der Welt vorstellten. Die frischgebackene Mutter von drei Kindern trug vor dem Krankenhaus ein rotes Kleid mit weißem Bubikragen – 34 Jahre nachdem Prinzessin Diana Prinz Harrys in einem ähnlichen Look der Öffentlichkeit präsentierte.

Von Polka Dots bis Hahnentritt-Mantelkleid – die neue Prinzessin von Wales bedient sich bei Lady Di

Was sagen Fashion-Experten zu so viel Kopier-Eifer? „Ich denke, wir haben viele Beispiele gesehen, bei denen der Bezug sehr beabsichtigt war. Ich denke, dass Kate Mode nutzt, um Diana auf sehr positive Weise Tribut zu zollen“, sagt Bethan Holt, Fashion News and Features Director von The Daily Telegraph, gegenüber People.

© DougxPeters/Imago & Str/EPA FILE/dpa & dpa | Str

Selbst die „süße Geste“ beim ersten offiziellen Interview nach der Verlobung Prinzessin Kates, ein königsblaues Kleid von Issa zu tragen, wirkt rückwirkend abgekanzelt. Das Kleid sollte schlicht Dianas und nun Kates Verlobungsring richtig zur Geltung zu bringen. Prinz William erklärte, warum das Stück für ihn so besonders war: „Es ist der Verlobungsring meiner Mutter, also fand ich ihn ganz nett, denn offensichtlich wird sie nicht da sein, um den Spaß und die Aufregung des Ganzen mitzuerleben – das war meine Art, sie irgendwie nah am Geschehen zu halten.“ er sagte.

Seitdem punktete Kate schon häufig als Stylezwilling wie in Dianas Polka-Dot-Look am Garter Day. Verwendete Quellen: people.com, pagesix.com