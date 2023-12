Prinzessin Sofia: In Rot stiehlt sie Victoria die Show

Von: Susanne Kröber

Drucken Teilen

2017 glänzte Prinzessin Sofia bereits am Arm ihres Ehemannes Carl Philip in der roten Traumrobe von Ida Lanto (rechts), für das diesjährige Königsdinner ließ sie das Kleid aufwendig umarbeiten. (Fotomontage) © IMAGO/ABACAPRESS/TT

Prinzessin Sofia wechselte von der zurückhaltenden Rolle bei der Nobelpreisverleihung zur Hauptattraktion des Abends.

Mehr zum Thema In Rot läuft Prinzessin Sofia Victoria von Schweden den Rang ab

Stockholm – König Carl XVI. Gustaf (77) von Schweden steht traditionell im Mittelpunkt, wenn in Stockholm am 10. Dezember die Nobelpreise verliehen werden. Doch beim anschließenden Königsdinner wurde der Monarch von einem anderen Mitglied der schwedischen Königsfamilie überstrahlt – und das war ausnahmsweise nicht Kronprinzessin Victoria (46).

Erfahren Sie bei 24royal.de, wie Prinzessin Sofia Victoria von Schweden in Rot den Rang ablief.

Bei der Nobelpreisverleihung und dem Staatsbankett hatte sich Prinzessin Sofia noch in vornehmer Zurückhaltung geübt. Zwar sah sie in ihrer schwarzen Robe von Andiata großartig aus, Kronprinzessin Victoria setzte allerdings in einem raffinierten One-Shoulder-Dress modisch noch einen drauf.