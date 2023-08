Schon Sylvie Meis trug den Look: So teuer war das Luxusoutfit von Helene Fischers Privatkonzert

Helene Fischer hat ihren ersten Auftritt nach ihrem Unfall am Trapez absolviert. Dabei zeigte sich die Schlagersängerin mit Narbe im Gesicht und einem ganz besonderen Jumpsuit.

Gütersloh - Vergangenes Wochenende ist Helene Fischer (39) erstmals wieder vor Publikum aufgetreten. Die 39-Jährige strahlte bei ihrem Auftritt in einem Designer-Jumpsuit, der einigen Fans von Sylvie Meis (45) und Heidi Klum (50) vertraut vorkommen dürfte.

Im Juni hatte sich Helene Fischer bei einem Konzert in Hannover bei einer Einlage am Trapez das Nasenbein gebrochen und den Sommer über pausiert. Medienberichten zufolge, stand die Schlagerkönigin nun zum ersten Mal wieder auf der Bühne. Sie performte im Rahmen eines Familienfestes des Küchenherstellers Nobilia in Gütersloh.

Kostspielige Angelegenheit: Helene Fischer setzt auf Designer-Jumpsuit

Für einen besonderen Hingucker sorgte dabei das gewagte Outfit der Sängerin. Helene trat in einem hautengen, schwarzen Ganzkörper-Jumpsuit, der mit roten Rosen bedruckt und am Bauch gerafft war, auf. Der extravagante Anzug stammt aus dem Hause Saint Laurent und hat einen stolzen Preis von 2.300 Euro.

Dazu trug sie schwarze Boots von Balmain, die einen Wert von über 1.000 Euro haben. Ein ausgesprochen kostspieliges Outfit, das jedoch einigen Fans von Silvie Meis und Heidi Klum vertraut vorkommen dürfte. Die beiden Promi-Damen haben sich nämlich unlängst in dem Luxus-Jumpsuit gezeigt.

Auch Silvie Meis und Heidi Klum präsentierten sich ebenfalls in dem teuren Einteiler

Sylvie Meis (45) trug den gleichen Anzug offenbar zu einem Wohltätigkeitsevent im Juni in Berlin. Im Unterschied zu Helene setzte die Moderatorin auf eine gewagtere Variante und trug unter dem tiefen Ausschnitt kein Top. Heidi Klum (50) präsentierte sich genauso wie Meis in dem sexy Jumpsuit: Mit schwarzen Pumps und tiefem Dekolleté erschien sie in der Designer-Kreation zu einer Aufzeichnung ihrer ProSieben-Show „Germany’s Next Topmodel” im März dieses Jahres.

Schon bald könnte auch im TV wieder mehr von der Schlagerqueen zu sehen sein. Ihre Fans wünschen sich sehnsüchtig ein Comeback der „Helene Fischer Show“ – wozu sich die Sängerin eben erst selbst geäußert hat. Verwendete Quellen: t-online.de