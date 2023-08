So stehen die Chancen: Helene Fischer äußert sich auf Privatkonzert zu Weihnachtsshow im ZDF

Von: Melanie Habeck

Zuletzt gab es widersprüchliche Meldungen zu einem möglichen TV-Comeback der „Helene Fischer Show“. Doch die Sängerin scheint optimistisch, dass ihr Schlagerspektakel 2023 zurückkehrt.

Gütersloh – Normalerweise füllt Helene Fischer (39) mit ihren Liveshows ganze Stadien, doch auch im kleinen Kreis liefert die Schlagerkönigin eine mitreißende Show ab. Dieses Talent stellte sie am Samstagabend (19. August) bei einem Privatkonzert für die Mitarbeiter eines Küchenherstellers unter Beweis. Dabei begeisterte die Musikerin nicht nur mit ihrer Performance, sondern auch mit äußerst interessanten Informationen zu ihrer „Helene Fischer Show“.

„Helene Fischer Show“ noch 2023 im TV? Helene Fischer ist zuversichtlich

Zuletzt hatte es großen Wirbel um die „Helene Fischer Show“ gegeben: Nachdem es mittlerweile über drei Jahre her ist, dass eine reguläre Ausgabe des Musikspektakels pünktlich zur Weihnachtszeit im Fernsehen zu sehen war, gab es Spekulationen über eine mögliche TV-Rückkehr. Doch ausgerechnet Uwe Kanthak, der Manager von Helene Fischer, äußerte kürzlich Zweifel: Der extreme Anstieg der Kosten würde die Umsetzung des Projekts erheblich erschweren.

Helene Fischer selbst scheint die Sache allerdings etwas optimistischer zu sehen. Wie schlagerprofis.de berichtet, nahm die Sängerin am Samstag bei einem Privatkonzert in Gütersloh Bezug auf die jüngsten Diskussionen: „Die Aussicht darauf, dass in diesem Jahr meine Show wieder stattfindet, in der ich wirklich mit vielen großartigen Künstlern wieder singen darf, steht nicht schlecht. Von daher: Ich freue mich sehr darauf“, zeigte sich die 39-Jährige auf der Bühne zuversichtlich.

Helene Fischer: Akrobatik-Elemente fielen ihr überhaupt nicht leicht Helene Fischer ist für ihre spektakulären Akrobatik-Einlagen bekannt: Immer wieder turnt sie während ihrer Konzerte auf einem Trapez herum. Doch dieses Showelement kostete die Sängerin anfangs mächtig Überwindung. „Ich habe leichte Höhenangst. Aber trotzdem wage ich mich immer in irgendwelche luftigen Höhen. Vielleicht ist es für mich ein bisschen Therapie“, erklärte sie vor einiger Zeit im ARD Morgenmagazin. Mittlerweile hätte die Musikerin ihre Angst deutlich besser im Griff.

Keine konkreten Informationen: Auch ZDF gibt sich zurückhaltend

Von der Ansage, mit der Helene Fischer ihren Fans mächtig Hoffnung machte, gibt es auch einen kurzen Clip aus der Instagram-Story eines Konzertfotografen. Nähere Details zu einem möglichen Comeback ihrer „Helene Fischer Show“ gab die Chartstürmerin jedoch nicht preis. Auch das ZDF hält sich auf Nachfrage von Bunte bedeckt: Es sei bisher noch zu früh, um einen Planungsstand zu kommunizieren.

© Marcus Brandt/dpa & IMAGO / Christian Schroedter

Es ist nicht das erste Mal, dass die Schlagerikone eine bevorstehende Rückkehr ihrer ZDF-Sendung ankündigt: Bereits im Mai schürte Helene Fischer bei einem Konzert ihrer „Rausch“-Tour die Fan-Hoffnung auf eine neue Ausgabe der „Helene Fischer Show“. Verwendete Quellen: schlagerprofis.de; Instagram/konzerte.x, Bunte